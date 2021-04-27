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Питерец.ру » Общество » В Великом Новгороде стартовала военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

В Великом Новгороде стартовала военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Великом Новгороде стартовала военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

На железнодорожной станции «Великий Новгород» стартовала Всероссийская военно-патриотическая акция «Мы ­­– армия страны! Мы – армия народа!» для всех жителей и гостей города воинской славы Великий Новгород.

В 12 вагонах военного эшелона все желающие смогут посетить выставки и экспозиции, посвящённые современным Вооружённым Силам, познакомиться с современными образцами вооружения военной техники, принимающих участие в Параде Победы на Красной площади, такими как танк Т-90М «Прорыв», Гаубица «Коалиция-СВ», многофункциональный бронированный тягач «Тайфун». Также на специальных платформах выставлены трофейные образцы военной техники из Сирийской Арабской республики.

В вагоне, посвящённом военным медикам и борьбе с новой коронавирусной инфекцией все желающие смогут бесплатно сдать тест на COVID-19 и оперативно получить результаты.

В вагоне, посвященном Главному храму ВС РФ и музейному комплексу Дорога памяти все гости акции смогут найти своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне с помощью мультимедийного комплекса.

В Великом Новгороде акция продлится 4 часа, за это время планируется принять порядка 2,5 тысяч жителей и гостей и Великого Новгорода.

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