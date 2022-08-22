Студенты Корабелки приняли участие в "InnoBootCamp 2022"

В период с 7 по 14 августа студенты Корабелки участвовали в летнем лагере "InnoBootCamp 2022", организованном Innopolis university.

В мероприятии, проходившем в городе Иннополис (Республика Татарстан), приняли участие студенты из Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска, Астрахани.

Первый день программы был ознакомительным, ребятам показали территорию университета и представили кураторов групп. Вечером в лагере был организован гитарник, и в ходе неформального общения состоялось общее знакомство участников.

Последующие дни проходили в учебе и развлекательных мероприятиях. Для эффективного обучения по программе "InnoBootCamp 2022" студенты должны были владеть английским языком на уровне не ниже В1, поскольку все занятия и встречи проводились исключительно на английском.

В рамках учебной программы студенты прослушали множество лекций по профильным направлениям, включая также практику программирования на языке Phyton. Не остался без внимания и английский язык, для совершенствования в котором, помимо постоянной практики разговорной речи ежедневно проводились дополнительные занятия. В конце учебной недели участники писали тест, ставший отличной исходной базой для подготовки поступления в магистратуру.

В результате участия в "InnoBootCamp 2022" студенты Корабелки получили дополнительный багаж знаний и практики, а также завели полезные знакомства со сверстниками из разных городов России.