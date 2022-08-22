ента новостей

20:10
Волонтеры Победы объединили миллионы людей в День Государственного флага
19:59
АрМИ-2022 Военно-медицинская эстафета Командное первенство
17:48
Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья (LEFF) открылся в Петербурге
16:42
Из Ладожского озера выловили утопленника
15:28
На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа рассказали о новых принципах работы над бюджетом
14:29
Студенты Корабелки приняли участие в "InnoBootCamp 2022"
14:20
Выставка «Саркофаг для картошки»
14:14
По меньшей мере 32 человека погибли в Индии из-за муссонных дождей
13:52
В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками
13:38
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
13:28
В Петербурге стартовал международный шахматный фестиваль «Петербургское лето»
13:20
Япония рассматривает возможность развертывания ракет большой дальности для противодействия Китаю
12:51
«Всё для победы!»: петербуржцы отправляют в Донбасс комплекты раций, средства реабилитации и корм для животных
12:39
Исторический парк «Россия – Моя история» примет участие в городском празднике «Музеи – детям»
11:56
В Петербурге в ДТП пострадал велосипедист-курьер
11:04
В Красном Селе на пожаре погибла пенсионерка
10:47
Во Всеволожске пьяная ссора закончилась стрельбой
10:17
Связаны ли работа и здоровье?
09:45
Стройматериалы должны подешеветь
09:25
Психотерапевт о кофе
16:25
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и отдала аферистам 300 тысяч
16:01
СК РФ проверит информацию о планируемом сносе бывшего кинотеатра после обращения петербурженки
14:35
Росгвардейцы оказали помощь петербуржцам, пострадавшим от жары и нападения неизвестного
13:00
В Ленобласти сын поджег в бане мать и соседа
11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
10:42
В Горелово на пепелище сгоревшего дома обнаружили два трупа
00:17
«Динамо» победило «Спартак» с минимальным преимуществом благодаря ошибке Наиля Умярова
19:18
Перед стартом турнира имени Н. Г. Пучкова СКА обыграл «Сочи»
14:12
В Петербурге установят памятник Александру Блоку
14:08
В Петербурге Дворцовый мост подсветят в цвета российского флага
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Студенты Корабелки приняли участие в "InnoBootCamp 2022"

Студенты Корабелки приняли участие в "InnoBootCamp 2022"

0
99
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГМТУ
Студенты СПбГМТУ приняли участие в "InnoBootCamp 2022"

В период с 7 по 14 августа студенты Корабелки участвовали в летнем лагере "InnoBootCamp 2022", организованном Innopolis university.

В мероприятии, проходившем в городе Иннополис (Республика Татарстан), приняли участие студенты из Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска, Астрахани.

Первый день программы был ознакомительным, ребятам показали территорию университета и представили кураторов групп. Вечером в лагере был организован гитарник, и в ходе неформального общения состоялось общее знакомство участников.

Последующие дни проходили в учебе и развлекательных мероприятиях. Для эффективного обучения по программе "InnoBootCamp 2022" студенты должны были владеть английским языком на уровне не ниже В1, поскольку все занятия и встречи проводились исключительно на английском.

В рамках учебной программы студенты прослушали множество лекций по профильным направлениям, включая также практику программирования на языке Phyton. Не остался без внимания и английский язык,  для совершенствования в котором, помимо постоянной практики разговорной речи ежедневно проводились дополнительные занятия. В конце учебной недели участники писали тест, ставший отличной исходной базой для подготовки поступления в магистратуру.

В результате участия в "InnoBootCamp 2022"  студенты Корабелки получили дополнительный багаж знаний и практики, а также завели полезные знакомства со сверстниками из разных городов России.

Источник: СПбГМТУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-07-2022, 16:32
Студенты Корабелки приняли участие в Международном форуме «Инженеры будущего»
17-06-2022, 21:52
Студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа приняли участие в экскурсии на ЛПДС «Невская» ООО «Транснефть – Балтика»
16-03-2022, 15:11
Студенты СПбГМТУ встретились с одним из руководителей Хабаровского судостроительного завода
12-04-2022, 14:09
Студенческий хор Корабелки "Gaudeamus" открыл сезон выступлений
11-03-2022, 08:33
Студенты хотят в Петербург
3-08-2022, 17:50
Студенты Корабелки вышли в финал регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
79
Сегодня, 13:52
В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками
0
59
Сегодня, 11:56
В Петербурге в ДТП пострадал велосипедист-курьер
0
122
Вчера, 11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
0
127
20-08-2022, 13:05
В Ленобласти мотоцикл после удара с иномаркой отлетел в отечественную легковушку
Наверх