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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля "Маскарад" в ТЮЗе

Премьера спектакля "Маскарад" в ТЮЗе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
«Маскарад» Лермонтова — явление уникальное и для русской литературы, и для русского драматического театра.

Санкт-Петербургский Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева грандиозно открыл свой 103-й сезон двумя показами в Москве, где при полных аншлагах прошли спектакли «Обыкновенное чудо» Е. Шварца и «Мещане» М. Горького.

Теперь петербургские зрители с нетерпением ожидают первую премьеру главного режиссера театра, обладателя многочисленных театральных премий, а также Премии Правительства Санкт-Петербурга, Сусанны Цирюк. Она состоится 6 сентября в 19:00 в день открытия сезона: это будет спектакль «Маскарад» по одноименной пьесе М. Лермонтова.

Режиссер-постановщик «Маскарада» хорошо знакома петербургским театралам по многим любимым ими постановкам на самых разных сценических площадках — мюзиклам «Винил», «Средство Макропулоса», опере «Сказка о царе Салтане» и, конечно же, по сверхуспешному тюзовскому  мюзиклу «Алые паруса».

Новая постановка Сусанны Цирюк, без сомнения, должна открыть новые грани бессмертного шедевра русской классики.

«Маскарад» Лермонтова — явление уникальное и для русской литературы, и для русского драматического театра. По сути своей драматургии это как бы шекспировский «Отелло» по-русски. Главное отличие состоит в том, что Арбенин вместо высокого благородства венецианского мавра наделен демонической страстностью и силой, которая была присуща самому Лермонтову. Итог тот же — убийство из ревности ни в чем не повинной любящей жены. Роль подлого интригана Яго у Лермонтова достается человеку с «нерусской» фамилией Шприх. «Маскарад» Лермонтова во многом посвящен исследованию природы зла: в какой-то мере, пьеса, как и вся мятежная и скоротечная жизнь самого поэта — про то, как лучше не надо.

«Маскарад»  имеет впечатляющую историю постановок. Одна из самых знаменитых — постановка В. Мейерхольда с декорациями  А. Головина в 1917 году на сцене Александринского театра. Однако сегодня «Маскарад», к сожалению, не такой частый гость на театральной сцене. В Санкт-Петербурге в наши дни он был поставлен на сцене Александринского театра к 200-летию поэта в 2014-м году. Поэтому нынешняя постановка «Маскарада» — во многом уникальный случай увидеть «живьем» на сцене современное прочтение пьесы.

А вот что говорит о постановке ее автор Сусанна Цирюк: «Наш спектакль – попытка проанализировать острые нравственные проблемы, встающие перед каждым из нас, особенно перед молодыми людьми на пороге «большой» жизни. Способен ли человек управлять своей судьбой? Неизбежно ли наказание за прошлые грехи? Можно ли изолироваться от социума и не зависеть от него? Важно ли быть самим собой или проще жить «под маской», скрывая своё истинное Я?»

Главным художественным образом постановки станет мистический ледяной Петербург, за внешним холодом которого кипят нешуточные человеческие страсти. В костюмах персонажей сочетаются исторические  мотивы кроя 19 века со стилем стим-панк, а музыка, световое оформление и хореография подчеркнут и усилят эффект существования героев в двух сферах — реальной и инфернальной.

В главных ролях на сцену выйдут как ведущие артисты театра, хорошо знакомые зрителям по многим постановкам, так и молодые — Дмитрий Ткаченко, Семен Толов, Анна Потакова, Екатерина Бездель.

Кроме них, в спектакле заняты: заслуженная артистка России Наталья Боровкова, заслуженный артист России Борис Ивушин, Милана Владыкина, Юлия Корж, Аделина Любская, Анастасия Малахова, Елизавета Прилепская, Софья Шершнева,  Антон Войналович, Денис Гильманов, Богдан Коршунов, Данила Лобов, Егор Погасий, Максим Погольша, Константин Федин, Никита Худяков.

Режиссёр — Сусанна Цирюк

Сценограф — Алексей Тарасов

Художник по костюмам — Жанна Усачёва
Хореограф — Антон Дорофеев

Композитор и саунд-дизайнер — Василий Тонковидов

Музыкальный руководитель — Александра Чопик

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Ассистент режиссёра — заслуженный артист России Борис Ивушин 

16+

Источник: ТЮЗ
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