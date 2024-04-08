Премьера спектакля "Царь-рыба" в ТЮЗе

23 апреля в 19:00 на Новой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Царь-рыба» по повести Виктора Астафьева в постановке Владимира Кузнецова.

В 2024 году исполняется сто лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева — (1924 -2001) — классика русской прозы XX века. «Огромный и неспокойный талант Виктора Астафьева — это талант действия и убеждения, нескончаемых хлопот по обретению человеком своей лучшей сути», — писал о нем Валентин Распутин.

Премьера спектакля приурочена к 100-летию со дня рождения писателя.

Владимир Кузнецов — известный режиссёр, ставил спектакли во многих театрах России, лауреат премии им. Е. Евстигнеева (2021 г.) С 2012 года — режиссёр Владимирского академического театра драмы.

Сборник новелл «Царь-рыба» В. Астафьева был опубликован в 1976 году. Главной темой всех рассказов, составляющих повесть, стал конфликт человека и природы в нравственно-философском аспекте. В сборник входит двенадцать рассказов, центральным, ключевым для понимания авторского замысла является «Царь-рыба». Именно «Царь-рыба» принесла Астафьеву всесоюзную известность. Повесть удостоилась Государственной премии СССР, была переведена на множество иностранных языков, но без цензурных изъятий вышла только в 1990-е годы.

В рассказе Виктора Астафьева старый рыбак поведал старинную притчу о гигантской Царь-рыбе, обитающей в Енисее: «А ежли у вас, робяты, за душой што есть, тяжкий грех, срам какой, варначество — не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды – отпушшайте сразу». Эту притчу слышали кровные братья Игнатьич и Командор, давно ненавидящие друг друга на почве соперничества и зависти. Но именно Игнатьичу выпадает встреча с реальной и вместе с тем мифологической Царь-рыбой, сражение с ней становится для него временем истины. Вся жизнь проносится перед глазами Игнатьича, он вспоминает обиженную им девушку, вспоминает свои грехи перед Богом и людьми, призывает на помощь родного брата.

Режиссёр о спектакле: «Мы обратились к циклу рассказов Виктора Астафьева, в центре которого рассказ «Царь-рыба» о длительной борьбе человека с природой, со стихией. Но это лишь внешний слой повествования, на самом деле там вскрываются глубокие человеческие истины. Для Астафьева природа не просто отвлеченное понятие, она — Родина, Вселенная, Бог. Природа — это женский род, олицетворение всего материнского, у автора сердце кровью обливалось, видя, как человек это материнское коверкает, уродует и насилует. Его душа болела и страдала о том, что человек не ценит тот мир, в котором живет. И у нас в спектакле метафора задумана в том смысле, что не рыбу человек ловит, он ловит сам себя, свою душу в этом мире. Это повествование о том, как мы разобщены друг с другом, вот два брата показаны, которые ненавидят друг друга. И автор с грустью писал о том, что мы потеряли нечто главное, что делает нас народом, — братство. Идейно, тематически мы в спектакле пробиваемся к тому состоянию, о котором Астафьев сказал, что человек забыл в себе человека — чтобы выйти на историю покаяния, историю пронзительную, драматическую, ведь только при столкновении со смертью, только в этот момент понимания истины происходит обновление души, осознание себя человеком и покаяние.

В спектакле будет звучать оригинальная музыка композитора Владимира Брусса и народные песни, которые содержат в себе все богатство чувств и переживаний».

Инсценировка и постановка — Владимир Кузнецов

Сценография и костюмы — Татьяна Виданова (Москва)

Композитор — Владимир Брусс (Москва)

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Шелгунов, Янина Бушина, Мария Матвеенко, Александра Ладыгина, Кузьма Стомаченко, Денис Гильманов.

Следующий показ спектакля: 27 апреля, 7 мая