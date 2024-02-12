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Питерец.ру » Культура » Выставка «Структуры»

Выставка «Структуры»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Александра Дымникова

Словосочетание «автор исследует» часто встречается в каталогах и комментариях к работам художников. Иногда за этим кроется посещение библиотеки или архива либо опрос-анкетирование, но чаще всего речь идет о попытке зафиксировать собственный эмоциональный отклик на то или иное явление. Проект Александра Дымникова «Структуры и исследование визуальных обертонов» обращается к особенностям человеческого восприятия и претендует на вполне научное погружение в эту проблему.

В литературоведении существует направление «рецептивная эстетика», изучающее эстетическую эволюцию читательского опыта — различия в восприятии текста читателями, которых отделяют друг от друга десятилетия или даже века. Но человек испытывает эстетическое наслаждение не только от литературных произведений и иных образцов «высокой культуры» — будь то музыка или гармоничное сочетание цветовых пятен на холсте, — он находит особую прелесть и в определенных паттернах: в повторяющихся движениях танца и примитивных орнаментах. Дымников задается вопросами: в чем эстетическая ценность произведения искусства и как работает восприятие «прекрасного» на физиологическом уровне?

Более десяти лет фотограф и путешественник Александр Дымников всматривается в окружающий мир в поисках ритмов, которые при удачной аранжировке, в виде черно-белой фотографии, способны вызвать эстетический отклик у зрителя. У этого визуального исследования широчайшая география: природные структуры соседствуют здесь с древней кирпичной кладкой, поскольку эстетическую ценность создает именно человек — сперва художник, а в конечном итоге зритель. Автор собрал впечатляющую коллекцию образов, которые воспринимаются подобно ритмичной музыке.

Опираясь на современные исследования мозга человека, Александр Дымников выдвигает гипотезу о том, что наш мозг обладает механизмом распознавания ритмической гармонии. Именно этот механизм позволяет зрителю войти в резонанс с произведением искусства и получить эстетическое наслаждение. По мнению автора, механизм считывания красоты универсален: он есть у каждого независимо от уровня образования или зрительского опыта. Выставка «Структуры» — вдохновляющее напоминание о том, что этим даром природы стоит пользоваться как можно чаще.

Александр Дымников. Структуры

Даты проведения выставки: 16 февраля 2024 — 12 мая 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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