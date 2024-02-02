8 февраля, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка Надежды Камышовой «Из Республики Коми на берега Невы».

Собирая философию Севера с рождения, автор вдохновлялась пейзажами бескрайних просторов тайги, прозрачных горных рек, особого, вкусного и чистого воздуха с белоснежными снегами в морозные дни.

Природа Республики Коми изменчива, сурова и непредсказуема, как акварельный след на бумаге, всегда разный, всегда неожиданный, но при этом завораживающий, позволяющий искать новые живописные образы, как в световом преломлении воздуха необычной красоты дикой природы.

Акварели Надежды Камышовой - моментальные снимки памяти, а вкус этих приятных мгновений выражают на экспозиции букеты цветов. Образы «осколков рая на Земле», от полевых ромашек до парадных роз, окружают человека повсюду, где бы он ни находился. Красота цветов скоротечна, но радость, которую они приносят, остаётся в сердце; мы дарим их друг другу, воплощая в свои чувства и эмоции. А акварельное соцветие на бумаге оставляет навсегда состояние восторга, накапливая в себе положительные моменты прозрачных цветовых нюансов в букетах.

Санкт-Петербург, где проходило обучение и осознание себя как личности, покорил Надежду Камышову. Теперь она творит в городе на Неве, в городе с невероятной историей, прекрасными зданиями, особым природным ландшафтом, безумным темпом, и не перестаёт удивляться и открывать для себя тонкие грани жизненного смысла. Не тривиальные виды, а художественный взгляд на архитектурные мотивы, ежедневную динамику, цветовые решения и интересные кадры особой петербургской среды представлены в этюдах автора.

Через трепетную акварель пейзажей и цветов на экспозиции создаётся восхитительная атмосфера северной красоты Коми и великолепные образы Северной столицы.

Выставка Надежды Камышовой «Из Республики Коми на берега Невы» продлится до 3 апреля.

Вернисаж состоится 8 февраля, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.