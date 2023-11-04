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Питерец.ру » Культура » Выставка «Ускользающая красота»

Выставка «Ускользающая красота»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка «Ускользающая красота», особенно близкая жителям Василеостровского района

10 ноября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка «Ускользающая красота», особенно близкая жителям Василеостровского района.

Она - о живописности природы и ландшафтов этой части Петербурга, о красоте, которую мы с вами ежедневно рискуем потерять.

В уходящем октябре большая группа художников вышла на Облепиховый пленэр, чтобы помочь сохранить исторический облик и естественное очарование Василеостровского района; творческие результаты их работы и представлены на выставке в АРТМУЗЕ.

Облепиховый пленэр инициировали активисты групп «Против Северного намыва» и «Парк на Смоленке» с целью привлечь внимание властей города, чиновников к природе уникальных мест, которые остаются ещё в Петербурге.

Основной призыв участников - стремиться сохранять уникальный облик района, обстоятельно и взвешенно подходить к его планированию и развитию, не застраивая бездумно жилыми комплексами.

Санкт-Петербург должен оставаться комфортным пространством, в котором можно пройтись или проехать на велосипеде, погулять в сквере или посидеть на скамейке в парке.

Город не должен становиться зоной отчуждения!

В ходе Облепихового пленэра художники работали в нескольких живописных зонах, знакомых василеостровцам: в Зарослях (зелёный берег Малой Невы с выходом к воде) и в Таинственном саду медсанчасти на ул. Одоевского, 10, на берегах Смоленки и побережье Невской губы. 

Всего в мероприятии приняли участие около 40 художников разных направлений. Поддержать проект пришли и известные авторы, члены Союза художников, и студенты Академии художеств, и свободные живописцы.

Их работы, выполненные в технике масляной живописи, акварели, графики, в смешанной технике, а также фотографии и предстанут перед зрителями на открывающейся в АРТМУЗЕ выставке.

Вернисаж состоится 10 ноября, в 19.00. Выставка «Ускользающая красота» продлится до 25 января.

Вход традиционно свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
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