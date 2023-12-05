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Питерец.ру » Культура » Поэтический международный конкурс чтецов «Живая классика» объявил имена победителей 2023 года

Поэтический международный конкурс чтецов «Живая классика» объявил имена победителей 2023 года

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге прошел финал поэтического международного конкурса чтецов «Живая Классика»

2 декабря в Петербурге прошел финал поэтического международного конкурса чтецов «Живая Классика». В торжественной церемонии приняли участие 20 юных ценителей русской литературы из 11 стран мира и 4 — состязались в онлайн формате.

Лучшими чтецами русской поэзии были признаны 5 ребят из 3 стран:

Франк Джозеф Муленга (Замбия) прочел стихотворение «Жираф» Н. Гумилёва.

Самира Кутбидинова (Узбекистан) выступила с отрывком из поэмы «Бахчисарайский фонтан» А. Пушкина.

Азиза Эсанбоева (Узбекистан) прочитала стихотворение «Вчера еще в глаза глядел» М. Цветаевой.

Артём Гариб (Узбекистан) представил на суд «Моя последняя забава» С. Есенина.

Тереза Саркисян  (Франция) выступила со стихотворением «Облако в штанах» В. Маяковского.

Конкурсное жюри в этом году представляли актриса государственного драматического театра «Комедианты», лауреат государственной премии правительства РФ, номинант высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» Екатерина Культина; актриса Полина Сидихина; российский поэт, прозаик, автор произведений для детей Сергей Махотин; детская писательница, художник, сценарист, автор серии сказочных детективов, автор стихотворений для детей, член правления Союза детских и юношеских писателей, член союза писателей Санкт-Петербурга Екатерина Матюшкина; а также российский поэт и литературовед Арсен Мирзоев.

Поэтический международный конкурс чтецов «Живая классика» проводился в этом году после длительного перерыва и с использованием гранта Министерства просвещения РФ. Заявки на участие были поданы из 50 стран (СНГ и дальнее зарубежье).

Конкурс «Живая классика» – это самый масштабный проект по поддержке чтения в России и популяризации русской литературы в России и за рубежом, который уже свыше 10 лет проводится по инициативе фонда «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения РФ. За это время участниками конкурса стали более 10 миллионов школьников из 85 стран мира. Претендентов оценивают «люди культуры». В разные годы это были такие писатели, как Григорий Остер, Людмила Петрушевская, режиссеры: Егор Кончаловский, Борис Грачевский, актеры: Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш и многие другие.

Литературные произведения, представленные на конкурсе в этом году, традиционно отличались максимальным жанровым разнообразием. Объединяющими чертами были разве что принадлежность к русской классике Золотого и Серебряного веков, а также декламация на русском языке, который для подавляющего большинства участников не является родным. Последний факт, впрочем, для настоящих любителей литературы стал не препятствием, а вызовом. Уже во время первых выступлений было заметно, насколько серьезно готовились школьники, как работали над грамотностью, дикцией и подачей, чтобы произвести впечатление на членов жюри и эмоционально вовлечь слушателей в свои истории.

«Поздравляем победителей и всех участников конкурса! – комментирует президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Мы увидели интерес к поэзии и русскому языку среди школьников из самых разных стран, и надеемся, что этот опыт станет для ребят началом чего-то большего: кто-то найдет в России новых друзей, кто-то заинтересуется русской историей и культурой и захочет совершенствовать русский язык. И, конечно же, мы будем рады видеть каждого в числе участников конкурса в следующем году».

В лучших традициях «Живой классики» финал конкурса сопровождался разнообразной и увлекательной культурной программой. В течение двух дней (2 и 3 декабря) для финалистов и победителей конкурса, членов их семей, кураторов и других ценителей русской литературы проводись многочисленные мероприятия. В их числе: мастер-класс по актерскому мастерству, лекции по поиску современных литературных произведений для школьников и психологической поддержке в трудных жизненных ситуациях, тренинг по социальному проектированию, а также литературная викторина и стратегическая сессия по развитию сообщества амбассадоров.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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