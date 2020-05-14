Харитонов Павел из Санкт-Петербурга вышел в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Завершились отборочные этапы Всероссийского финала конкурса юных чтецов «Живая классика». 254 участника из 82 регионов России в течение двух недель соревновались в чтении прозы. По итогам выступлений звёздное жюри выбрали конкурсантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего чтеца страны.

Впервые в этом году за звание лучшего чтеца страны будут бороться 38 конкурсантов, а не 30 как это было в прошлых сезонах. Среди них – Харитонов Павел, который прочтет отрывок из повести Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Ребята выступят перед известными театральными педагогами, режиссёрами, актёрами и писателями, которые определят, кто пройдёт в финал.

«9 участников набрали одинаковое количество баллов - 44. И мы решили, что все они будут соревноваться в полуфинале. Жюри предстоит нелегкая работа» – рассказала президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Увидеть захватывающие чтецкие батлы смогут все желающие. 15 мая с 10:00-12:00, с 13:00-15:00 и с 16:00-18:00 (по Мск) на Ютуб канале https://www.youtube.com/channel/UC4Y9DufmY6uBF9H_P0-qjpg , а так же в социальной сети Одноклассники - главного информационного партнера конкурса https://ok.ru/group/59153477599480 .

Болельщики смогут написать слова поддержки и отдать свой голос за одного из участников. Победитель зрительского голосования получит ценный приз.

«В этом году я был впервые приглашён в жюри конкурса чтецов «Живая классика». Хочу сказать, что был приятно поражён тем количеством детей, которые занимаются чтецким искусством. Это очень важно в наш 21 век, когда огромное количество информационных технологий заполонило нашу жизнь, чтобы живое слово звучало со сцены. Всем полуфиналистам я желаю творческих успехов и спасибо за то, что вы делаете!» - поделился заслуженный артист РФ Анатолий Белый.

Впереди главное событие сезона – Всероссийский финал, который состоится 16 мая в 12:00 (по Мск). Его ведущим станет актёр Андрей Носков. Чтецов будет оценивать звездное жюри: ректор театрального института им. Б.Щукина Евгений Князев, телеведущая Арина Шарапова, актёр театра и кино Анатолий Белый. Подарки от партнёра по цифровому образованию Учи.ру получат все участники конкурса. Так же призы для чтецов приготовил крупнейший онлайн кинотеатр tvzavr

Конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор конкурса – группа компаний «Просвещение».