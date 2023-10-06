Искусство в массы: картины из собрания Русского музея украсили фасады зданий Петербурга

Вечером 5 октября, в День учителя, состоялось торжественное включение световых проекций. Старт включению дал заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук, удостоенный в 2023 году ведомственной награды Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования – медали Константина Дмитриевича Ушинского, Екатерина Дмитриевна Тенютина.

Просветительский проект, который реализуется по поручению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, приурочен к Году педагога и наставника, а также 125-летию со дня открытия Русского музея и реализован при участии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Портретом одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского художника Василия Матэ оформлен брандмауэр на Шпалерной улице, 44. В 2023 году исполнилось 200 лет со дня рождения Константина Ушинского. В должности инспектора классов Смольного института педагог провел значительные прогрессивные изменения.

Фасад дома 85А по 8-й линии Васильевского острова украшает портрет чувашской учительницы в желтом шарфе живописца Георгия Ряжского.

На Новгородском проспекте, 10 в Шушарах по вечерам светится жанровое полотно «Урок музыки» Георгия Татарникова.

На Каменноостровском проспекте, 26-28 – портрет академика Ивана Павлова художника Михаила Нестерова. Композиция наполнена атмосферой обычного рабочего дня ученого. Лекции профессора кафедры фармакологии Военно-медицинской академии отличались простотой изложения и наглядностью опыта.

На стене дома 70 по Большому проспекту Васильевского острова спроецирован портрет композитора Антона Рубинштейна творчества Ильи Репина. Выдающийся пианист стал инициатором основания музыкального училища (будущей Санкт-Петербургской консерватории), где занимал должность профессора по классу фортепиано.

Изображения оцифрованных картин в необходимом для проекта высоком качестве предоставлены Русским музеем, в фондах которого хранится крупнейшее в мире собрание русского искусства. Установка слайдов выполнена сотрудниками «Ленсвета». Инсталляции можно наблюдать ежедневно по вечерам до середины декабря 2023 года.