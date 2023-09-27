ента новостей

11:44
В Петербурге почтили память туркмен – защитников Ленинграда
11:09
В Петербурге открылась фотовыставка, приуроченная к годовщине вхождения в состав России новых субъектов
10:30
В Волхове задержали подозреваемого в нападении на старушку
10:25
В Мурино задержали ранее судимого по подозрению в грабеже
10:22
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в грабеже
10:17
В Петербурге задержали 60-летнего мужчину, обманувшего 89-летнюю пенсионерку
09:52
Выплату компенсаций жертвам утечек поддержали в правительстве
09:47
В Ленобласти иномарка въехала в опору рекламного щита, водитель погиб
09:29
По меньшей мере 100 человек погибли в результате пожара на свадьбе в Ираке
01:44
Депутат-коммунист из Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Звонков собирается возглавить Всеволжский район
00:07
«СКА-1946» удалось обыграть «Русских Витязей» со счётом 6:3, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» разделалась в Бобруйске с лидером таблицы МХЛ
19:47
В Кронштадте Музей военно-морской славы в кластере «Остров фортов» принял XXVII Слет юных моряков
18:40
«СКА-Нева» проиграла в Воскресенске «Химику» со счётом 2:4, пропустив три шайбы уже к 26-й минуте
16:41
Депутаты предложили внести в список наркотических средств спирт 1,4-бутандиол
16:36
Выставка «Горел асфальт»
15:57
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей»
15:54
На «Игора Драйв» пройдут соревнования для автолюбителей
15:46
В Петербурге начала работу конференция по освоению энергетических ресурсов Арктики
12:06
В Янино задержали подозреваемого в хищении «мобильника» у школьника
12:00
В Приморском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток
11:52
В Ломоносове пенсионерка лишилась пости 8 млн рублей после общения с телефонными мошенниками
09:27
В Отрадном безработный мужчина пытался выбросить знакомую с балкона
09:20
Межрегиональные форумы по развитию единоборств в Петербурге станут ежегодными
09:17
Музей Корабелки стал победителем конкурса «Корпоративный музей»
18:07
Большой успех волейбольной «Ленинградки» - команда Александра Кашина сыграла в финале «Кубка Столетия», где уступила московскому «Динамо» 1–3
17:40
Триумф петербургских клубов в 10-м туре второй лиги: дубль «Зенита», «Динамо» и «Звезда» выиграли свои матчи с общим счётом 10:0
17:21
СКА победил «Адмирал» во Владивостоке на фоне слухов о переезде голкипера «Моряков» Серебрякова в Санкт-Петербург
14:10
В Доме молодежи состоится концертное мероприятие в рамках Инклюзивного фестиваля детского творчества «Два крыла!»
12:41
Прокуратура Всеволожска защитила жилищные права пенсионера
12:24
В России будет выпущен антишпионский смартфон
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге открылась фотовыставка, приуроченная к годовщине вхождения в состав России новых субъектов

В Петербурге открылась фотовыставка, приуроченная к годовщине вхождения в состав России новых субъектов

0
30
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Проект журналиста Александра Малькевича дополнили воспоминания работавших в Донбассе петербургских единороссов и молодогвардейцев

В Петербурге, в общественном пространстве «СреДА!» 26 сентября открылась фотовыставка члена Общественной палаты РФ, известного российского журналиста, кавалера ордена Мужества Александра Малькевича. Тридцать фотографий, сделанных в ходе рабочих командировок с лета 2022 года и до нынешней осени, запечатлели Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Бердянск и другие населенные пункты новых регионов страны.

«Мы видим, как восстанавливается там мирная жизнь. А конкретно мы, петербуржцы, видим это на примере нашего города-побратима Мариуполя, где десятки объектов уже возведены. Сейчас жизнь там кипит, бурлит, благодаря труду всей страны и, безусловно, команды нашего города», – сказал в видеоприветствии автор фотопроекта. Он отметил, что представленные снимки – это лишь небольшая часть его работ, но даже легкое погружение в тему дает понять, что люди истосковались по мирной жизни и связывают свое будущее с Россией и в России.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие депутаты Законодательного Собрания Петербурга, неоднократно выезжавшие в Мариуполь в рамках побратимских связей двух городов.

Председатель парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат «Единой России» Константин Чебыкин напомнил, что около года в Мариуполе работала общественная приемная петербургского Заксобрания и после сентябрьских выборов аналогичные полномочия переходят уже к приемной мариупольского Горсовета. «У нас 20 депутатов за это время посетили новые регионы и были в зоне специальной военной операции. Наша приемная успела сделать прорывные, можно сказать, дела, решить много гуманитарных вопросов, а теперь мы передаем это «знамя», будем подсказывать, взаимодействовать, и это значит, что по нашей линии первый этап налаживания мирной жизни осуществлен», – сказал он.

О том, как мариупольская молодежь воспользовалась возможностью получить актерское и режиссерское образование благодаря целевому набору в Российский госинститут сценических искусств, рассказала зампредседателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат «Единой России» Анастасия Мельникова. Она была среди тех, кто первым вошел в разрушенный нацбатальоном «Азов» Мариупольский драматический театр. Актриса поделилась своими воспоминаниями, как буквально «задыхалась от запаха войны» и рассказала о том, как сегодня Петербург помогает утвердить мир, возрождая объекты культуры и театральное искусство Донбасса.

Председатель петербургской общественной организации «Союз Донбассовцев» Сергей Лисовский, уроженец Артемовска, уверен, что в мирном строительстве большую роль играют общественники и просто неравнодушные люди. Он рассказал участникам мероприятия о сентябрьской акции «Наша память: земля героев – земле героев».  Горсть​ земли из Санкт-Петербурга, взятая на самой высокой точке города –​​ Дудергофских высотах возложена на самую высокую точку Донбасса –​ Саур-могилу, а горсть донбассовской земли доставлена на Дудергофские высоты. И это ещё одна «нить», связывающая теперь наши регионы.

В открытии выставки приняла участие большая группа петербургских молодогвардейцев. Руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Тигран Мануков, трижды выезжавший в Мариуполь, рассказал, что в гуманитарной миссии поучаствовали более полусотни петербургских молодогвардейцев. Экскурсию по выставке для первых посетителей провели руководитель проектного офиса МГЕР, участник 33-го добровольческого десанта Денис Жгунов и активистка МГЕР Евгения Катасонова, которая летом 2023 года стала первой девушкой-волонтером из Петербурга, включенной в сводный десант для работы в Мариуполе. 

Фотовыставка Александра Малькевича «Новые регионы: война и мир глазами очевидца» доступна в общественном пространстве «СреДА!» (Конногвардейский бульвар, д.4, подъезд 3) до 2 октября. Вход свободный.

Напомним, 30 сентября исполнится год с момента воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. По инициативе Президента России Владимира Путина в календаре появилась новая памятная дата, связанная с этим событием.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-09-2023, 12:17
Фотовыставка Александра Малькевича «Донбасс: война и мир глазами очевидца»
1-11-2022, 10:39
Выставка «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»
30-04-2015, 07:39
Фотовыставка посвященная военной тематике
6-08-2015, 10:36
Фотовыставка времен Первой мировой войны открылась в Ратной палате ГМЗ «Царское Село»
10-09-2022, 15:53
Беглов поздравил жителей Мариуполя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских войск
25-05-2021, 14:51
Открытие фотопроекта «Один день из жизни России»

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 09:47
В Ленобласти иномарка въехала в опору рекламного щита, водитель погиб
0
111
Вчера, 12:00
В Приморском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток
0
226
24-09-2023, 10:45
На Малой Карпатской автомбиль «ВАЗ-21114» сбил 12-летнего пешехода
0
258
24-09-2023, 10:41
В Ленобласти в массовом ДТП пострадала 7-летняя пассажирка "Рено"
Наверх