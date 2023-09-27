В Петербурге открылась фотовыставка, приуроченная к годовщине вхождения в состав России новых субъектов

В Петербурге, в общественном пространстве «СреДА!» 26 сентября открылась фотовыставка члена Общественной палаты РФ, известного российского журналиста, кавалера ордена Мужества Александра Малькевича. Тридцать фотографий, сделанных в ходе рабочих командировок с лета 2022 года и до нынешней осени, запечатлели Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Бердянск и другие населенные пункты новых регионов страны.

«Мы видим, как восстанавливается там мирная жизнь. А конкретно мы, петербуржцы, видим это на примере нашего города-побратима Мариуполя, где десятки объектов уже возведены. Сейчас жизнь там кипит, бурлит, благодаря труду всей страны и, безусловно, команды нашего города», – сказал в видеоприветствии автор фотопроекта. Он отметил, что представленные снимки – это лишь небольшая часть его работ, но даже легкое погружение в тему дает понять, что люди истосковались по мирной жизни и связывают свое будущее с Россией и в России.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие депутаты Законодательного Собрания Петербурга, неоднократно выезжавшие в Мариуполь в рамках побратимских связей двух городов.

Председатель парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат «Единой России» Константин Чебыкин напомнил, что около года в Мариуполе работала общественная приемная петербургского Заксобрания и после сентябрьских выборов аналогичные полномочия переходят уже к приемной мариупольского Горсовета. «У нас 20 депутатов за это время посетили новые регионы и были в зоне специальной военной операции. Наша приемная успела сделать прорывные, можно сказать, дела, решить много гуманитарных вопросов, а теперь мы передаем это «знамя», будем подсказывать, взаимодействовать, и это значит, что по нашей линии первый этап налаживания мирной жизни осуществлен», – сказал он.

О том, как мариупольская молодежь воспользовалась возможностью получить актерское и режиссерское образование благодаря целевому набору в Российский госинститут сценических искусств, рассказала зампредседателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат «Единой России» Анастасия Мельникова. Она была среди тех, кто первым вошел в разрушенный нацбатальоном «Азов» Мариупольский драматический театр. Актриса поделилась своими воспоминаниями, как буквально «задыхалась от запаха войны» и рассказала о том, как сегодня Петербург помогает утвердить мир, возрождая объекты культуры и театральное искусство Донбасса.

Председатель петербургской общественной организации «Союз Донбассовцев» Сергей Лисовский, уроженец Артемовска, уверен, что в мирном строительстве большую роль играют общественники и просто неравнодушные люди. Он рассказал участникам мероприятия о сентябрьской акции «Наша память: земля героев – земле героев». Горсть​ земли из Санкт-Петербурга, взятая на самой высокой точке города –​​ Дудергофских высотах возложена на самую высокую точку Донбасса –​ Саур-могилу, а горсть донбассовской земли доставлена на Дудергофские высоты. И это ещё одна «нить», связывающая теперь наши регионы.

В открытии выставки приняла участие большая группа петербургских молодогвардейцев. Руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Тигран Мануков, трижды выезжавший в Мариуполь, рассказал, что в гуманитарной миссии поучаствовали более полусотни петербургских молодогвардейцев. Экскурсию по выставке для первых посетителей провели руководитель проектного офиса МГЕР, участник 33-го добровольческого десанта Денис Жгунов и активистка МГЕР Евгения Катасонова, которая летом 2023 года стала первой девушкой-волонтером из Петербурга, включенной в сводный десант для работы в Мариуполе.

Фотовыставка Александра Малькевича «Новые регионы: война и мир глазами очевидца» доступна в общественном пространстве «СреДА!» (Конногвардейский бульвар, д.4, подъезд 3) до 2 октября. Вход свободный.

Напомним, 30 сентября исполнится год с момента воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. По инициативе Президента России Владимира Путина в календаре появилась новая памятная дата, связанная с этим событием.