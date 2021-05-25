26 мая в 18.30 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фотопроекта «Один день из жизни России». Организаторы проекта - МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО».

В рамках проекта откроется одноименная фотовыставка, пройдут образовательная программа по фотожурналистике от известных фотографов и фотокросс «Один день из жизни Петербурга».

Фотовыставка состоит из нескольких сотен снимков, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов со всей страны - от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара - запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ современной России. В число работ, представленных на всероссийской выставке, вошли фотоснимки, созданные 35 петербургскими фотографами.

«Мы впервые запускаем такой масштабный творческо-образовательный проект по фотожурналистике в Петербурге. Я уверен, что в нашем городе живет огромное число талантливых детей. И посещение фотовыставки и лекций от мастеров “РУСС ПРЕСС ФОТО” может стать толчком для дальнейшего развития способностей. А мы поможем юным одаренным петербуржцам заявить о себе и своем таланте на всю страну», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Творческим куратором выставки выступил Василий Прудников – российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», член Союза Журналистов РФ и мастер проекта МТС «Поколение М».

«Ключевая идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет мы решили повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию. И вместе с МТС мы покажем петербуржцам результаты нашей задумки», — делится Василий Прудников.

Выставку «Один день из жизни России» можно увидеть в Санкт-Петербурге с 26 мая по 13 июня 2021 года.

В день открытия выставки Василий Прудников проведет творческую встречу и мастер-класс по репортажной фотосъемке на примере фотопроекта «Один день из жизни России». По итогам мастер-класса участникам будет предложено творческое задание — создать портрет современного Санкт-Петербурга. 27 мая, в День города, с 00:00 до 23:59, юные фотографы выйдут на фотокросс, чтобы запечатлеть жизнь родного города во всех красках. Места съемок будут предложены Василием Прудниковым. Лучшие работы составят выставку «Один день из жизни Петербурга», которая откроется в этом году.

26 мая с 18:30 до 20:00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится творческая встреча с Василием Прудниковым, который проведет лекцию о репортажной фотосъемке на примере фотопроекта «Один день из жизни России».

Вход на лекцию бесплатный. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке .

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта – сайте pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

О культурном проекте «РУСС ПРЕСС ФОТО»

АНО «Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО» – некоммерческая организация, направленная на популяризацию и поддержку отечественной школы фоторепортажа, освещение истории и создание архива современной российской фотожурналистики. В деятельности организации входят проведение фотовыставок, издание фотоальбомов, организация семинаров, творческих встреч с легендарными фоторепортерами. Russpressphoto.ru

Вход на выставку свободный

Возрастные ограничения: 6+