Payeer

ента новостей

16:31
Культурная программа Книжного салона на Дворцовой площади
15:04
Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery
14:51
Открытие фотопроекта «Один день из жизни России»
13:53
На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд
12:22
Выставка «Место, где все начинается»
12:10
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:51
В Петербурге уборщица обокрала 95-летнюю пенсионерку
08:52
Как насчет материальных бонусов?
08:28
Евро не отменят
01:28
Холодный душ от Словакии на чемпионате мира по хоккею
19:56
Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда
19:48
В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста
19:44
В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей
19:38
«Пушкинский вечер» в Историческом парке
19:36
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
12:05
В Ленобласти на пожаре погиб человек
11:52
Команда правительства Ленобласти победила на фестивале «Вперёд к ГТО»
11:49
В Петербурге аферисты выманили у известного филолога более 130 тысяч рублей
11:26
В петербургском метро подросток упал на рельсы
11:15
Кто востребован?
09:50
Что с вторичкой?
00:59
Сенсации на хоккейном чемпионате продолжаются: Беларусь обыграла Швецию
10:07
Готово 6 тысяч коек
09:15
Некоторые продукты стали дешевле
20:44
«Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает надежность теплоснабжения для 8 тысяч жителей Центрального района
20:41
В Петрбурге задержали изготовителя детской порнографии
20:28
В порту Петербурга модернизируют нефтяной терминал
09:43
Почему нет массовой вакцинации?
09:14
У США нет другой стратегии
20:22
Главе Куйвози вменяют незаконное предпринимательств
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Открытие фотопроекта «Один день из жизни России»

Открытие фотопроекта «Один день из жизни России»

0
74
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В преддверии Дня города петербуржцы увидят слепок современной России через объектив фотографов

26 мая в 18.30 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фотопроекта «Один день из жизни России». Организаторы проекта - МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО».
В рамках проекта откроется одноименная фотовыставка, пройдут образовательная программа по фотожурналистике от известных фотографов и фотокросс «Один день из жизни Петербурга».
Фотовыставка состоит из нескольких сотен снимков, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов со всей страны - от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара - запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ современной России. В число работ, представленных на всероссийской выставке, вошли фотоснимки, созданные 35 петербургскими фотографами.

«Мы впервые запускаем такой масштабный творческо-образовательный проект по фотожурналистике в Петербурге. Я уверен, что в нашем городе живет огромное число талантливых детей. И посещение фотовыставки и лекций от мастеров “РУСС ПРЕСС ФОТО” может стать толчком для дальнейшего развития способностей. А мы поможем юным одаренным петербуржцам заявить о себе и своем таланте на всю страну», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Творческим куратором выставки выступил Василий Прудников – российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», член Союза Журналистов РФ и мастер проекта МТС «Поколение М».

«Ключевая идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет мы решили повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию. И вместе с МТС мы покажем петербуржцам результаты нашей задумки», — делится Василий Прудников.

Выставку «Один день из жизни России» можно увидеть в Санкт-Петербурге с 26 мая по 13 июня 2021 года.

В день открытия выставки Василий Прудников проведет творческую встречу и мастер-класс по репортажной фотосъемке на примере фотопроекта «Один день из жизни России». По итогам мастер-класса участникам будет предложено творческое задание — создать портрет современного Санкт-Петербурга. 27 мая, в День города, с 00:00 до 23:59, юные фотографы выйдут на фотокросс, чтобы запечатлеть жизнь родного города во всех красках. Места съемок будут предложены Василием Прудниковым. Лучшие работы составят выставку «Один день из жизни Петербурга», которая откроется в этом году.

26 мая с 18:30 до 20:00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится творческая встреча с Василием Прудниковым, который проведет лекцию о репортажной фотосъемке на примере фотопроекта «Один день из жизни России».

Вход на лекцию бесплатный. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта – сайте pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

О культурном проекте «РУСС ПРЕСС ФОТО»

АНО «Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО» – некоммерческая организация, направленная на популяризацию и поддержку отечественной школы фоторепортажа, освещение истории и создание архива современной российской фотожурналистики. В деятельности организации входят проведение фотовыставок, издание фотоальбомов, организация семинаров, творческих встреч с легендарными фоторепортерами. Russpressphoto.ru

Вход на выставку свободный

Возрастные ограничения: 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-03-2019, 17:11
Фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"
22-01-2019, 09:59
Татьянин день в Историческом парке
15-07-2019, 19:51
Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»
8-07-2020, 12:53
Выставка "Реалисты России"
1-02-2018, 14:45
Фотовыставка "Дикая природа России"
5-04-2021, 19:40
В Историческом парке пройдет интерактивная выставка «Один день в космосе»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
283
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
0
284
18-05-2021, 10:39
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе Р-23 "Псков"
0
307
17-05-2021, 15:58
В Ленобласти столкнулись три автомобиля
0
379
17-05-2021, 11:35
В Петербурге водителя-наркомана задерживали со стрельбой
Наверх