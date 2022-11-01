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Питерец.ру » Культура » Выставка «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»

Выставка «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Выставка «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца» в Историческом парке

Выставка фотографий Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца».

8 ноября в 16.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие сенсационной выставки фотографий Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца».

Известный российский журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич представит 50 своих фоторабот, а также 2 мультимедийных приложения. Зрители смогут побывать в настоящих интерактивных залах, один из которых называется «Война», а другой – «Мир».

С июля 2022 года Александр Малькевич живет и работает на освобождённых от украинского фашизма территориях. Сегодня он, пожалуй, один из немногих российских журналистов и общественных деятелей, который побывал везде: он жил и работал в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях, в ЛНР и ДНР. Он видел все своими глазами: как живут и работают люди, как, невзирая на круглосуточные обстрелы, каждый день созидают. Видел – и старался запечатлеть: кровавые раны и разрушения войны, и тихое счастье мирной жизни.

Херсон – Берислав – Каховка – Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Донецк – Луганск – Купянск – Изюм... такого вы не увидите больше нигде!

Это «живая история» – то, что происходит здесь и сейчас. В каждой из фотографий «застыл» немой, но очень громкий ответ на многие вопросы: «Зачем?» и «Почему?». Эти фотографии передают и атмосферу, и факты, причем реальные факты и свидетельства времени.

Жители освобожденных территорий чтят память о подвигах предков. Это демонстрируют мемориалы героям Великой Отечественной войны; здесь они сохранились назло «новым идеологам» укрофашистского толка. Увековечивают здесь и память о героях современности, создавая мемориалы, пронизывающие до глубины души.

Каждая фотография наполнена разными эмоциями. Скорбь и гордость одновременно, а еще – надежда и вера. Чудом уцелевшие храмы и новые святыни – тому подтверждение.

Проект реализован Фондом развития новых медиа.

Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение 12+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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