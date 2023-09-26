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Питерец.ру » Культура » В Кронштадте Музей военно-морской славы в кластере «Остров фортов» принял XXVII Слет юных моряков

В Кронштадте Музей военно-морской славы в кластере «Остров фортов» принял XXVII Слет юных моряков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
кронштадт.рф
Музей военно-морской славы в кластере «Остров фортов» принял XXVII Слет юных моряков 

25 сентября 2023 года Музей военно-морской славы в кронштадтском кластере «Остров фортов» стал местом проведения церемонии награждения участников XXVII Слета юных моряков. Это патриотико-просветительский проект, организованный Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и прошедший с 21 по 25 сентября в формате состязаний по морской подготовке и многоборью среди ребят от 14 до 18 лет. 

«Мы рады принимать в Музее юных участников слета – неравнодушных к теме военно-морского флота и истории своей страны молодых людей. Одна из задач Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов» – стать одним из ведущих специализированных центров для исследовательских и образовательных проектов в области военно-морской истории, а также многофункциональной и интерактивной площадкой для проведения подобных мероприятий для детей и молодежи. Проект Слета направлен на решение просветительских, образовательных и воспитательных задач, а Музей военно-морской славы предоставляет идеальные условия для их выполнения. Здесь каждый элемент пропитан атмосферой флота и моря, что создает особую обстановку для юных моряков», – прокомментировала событие руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

В рамках Слета в течение нескольких дней команды из разных регионов России – порядка 250 участников, из которых 186 – несовершеннолетних – состязались в различных дисциплинах, включая морское многоборье, стрельбу, греблю, и другие виды морской подготовки. По итогам соревнований, команды и отдельные участники были торжественно награждены в конференц-зале конгрессно-выставочного центра, созданного в комплексе с Музеем военно-морской славы. 

Победители и призеры получили заслуженное признание за свои усилия и достижения в морских дисциплинах. Кубки, кепки, значки и другие награды стали заслуженным признанием их мастерства. Церемония награждения подчеркнула важность поддержки и развития морских навыков среди молодежи, а также способствовала укреплению дружеских связей между командами и регионами России. 

«Уже 27 год подряд мы проводим Слет, и наблюдаем, как в Санкт-Петербурге растет и развивается движение морских классов. Как основные операторы мероприятия и ресурсный центр, мы активно поддерживаем общеобразовательные учреждения, включающие в свои программы образование ребят по морскому делу, в том числе в период каникул – например, летом большим спросом у учащихся пользуются тренировки по хождению на шлюпах, управлению парусом, которые проходят на нашей базе. Мы считаем, что подобные спортивные мероприятия, образовательные программы, в которые входит живое знакомство с флотом – с представителями морских профессий, героями-моряками – лучше всего способствуют формированию чувства патриотизма, любви к своей Родине и сохранению традиций нашей великой морской державы. Сегодня особенно отчетливо видно, как возрождаются заветы Петра Великого, активно развивается и строится гражданский и военный флот, наша страна занимает достойное место на мировых морских просторах. Мы всячески стараемся развивать интерес к этим процессам у подрастающего поколения, воспитываем будущих мотивированных профессионалов, влюбленных в военно-морской флот и историю России», – отмечает директор Морской технической академии им. адмирала Д.Н.Сенявина Виктор Никитин. 

Также специально для участников Слета проектом «Остров фортов» была организована экскурсия по масштабной экспозиции Музея военно-морской славы. Ребята смогли «с головой» погрузиться в историю ВМФ России, попробовать себя в управлении подводными и надводными кораблями в формате симуляторов, со стороны посмотреть за развитием ключевых исторических событий через иммерсивные зоны, вдохновиться атмосферой и лучше понять важность морской службы и военно-морской истории. Но больше всего участников впечатлил центральный экспонат Музея военно-морской славы — первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» – единственный в мире стометровый атомоход, экспонирующийся на суше внутри здания. Сейчас лодка полностью восстановлена во внешнем облике, внутри отсеков высокими темпами ведется реставрация приборов и восстановление утраченного оборудования для создания экспозиции, посвященной созданию и развитию отечественного атомного подводного флота. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Остров фортов
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