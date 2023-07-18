«Ленфильм» принял участие в создании интерактивного проекта «Кинокарта России»

Киностудия «Ленфильм» разметила первые 50 точек съемок на платформе нового интерактивного проекта «Кинокарта России».

«Кинокарта России» представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря новому интернет-сервису можно будет узнать, где находятся адреса, по которым создавались культовые киноленты. Уже сейчас на карте обозначены места съемок фильмов «Собачье сердце», «Гений», «Окно в Париж», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей» и многих других, а также узнать подробности работы над кинолентами.

К примеру, фильм «Собачье сердце» начинается с кадров заснеженного Апраксина двора, тёмных фигур куда-то спешащих людей, с шумом проезжающих старых трамваев. По улицам мрачного города скитается бездомный пёс, размышляющий о жизни. Как известно, действие булгаковской повести происходит в Москве, а фильм режиссер Владимир Бортко решил снимать в Ленинграде, поскольку именно питерские улицы сохранили колорит начала XX века и аутентичность ушедшей эпохи.

По этой же причине режиссер Виталий Мельников снимал гоголевскую «Женитьбу» не в Санкт-Петербурге, а в Шлиссельбурге, где сохранились старинные купеческие дома, Гостиный двор XVIII века и атмосфера времени.

А места в кадрах фильма «Улица полна неожиданностей», снятого в Ленинграде в конце 1950-х, практически не изменились, только марки машин на дорогах стали другие и самих автомобилей больше.

Инициатором проекта выступил портал Кино-Театр.Ру. В основе идеи – обозначить места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. Особенность проекта заключается в том, что добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и пользователи сервиса. На основе этих меток будут разработаны уникальные туристические киномаршруты.

Ссылка на «Кинокарту»: https://spec.kino-teatr.ru/kinokarta/

Особенностью «Кинокарты» является возможность ее самостоятельного заполнения пользователями – после авторизации каждый сможет прикрепить собственные фотографии с небольшим рассказом об этом месте или своими воспоминаниями, например, участием в съемках. Главное, чтобы все это было связано с кино, а события были реальными.

Для киностудий и онлайн-платформ «Кинокарта» даст возможность рассказать о готовящихся проектах и раскрыть детали уже снятых фильмов и сериалов.

«Все пользователи «Кинокарты» смогут стать соавторами разработки уникальных туристических киномаршрутов по разным направлениям. Их личные истории будут частью таких экскурсий», - подчеркивают создатели нового сервиса.

Создатели «Кинокарты России» приглашают киностудии, институты кинематографии, онлайн-платформы, региональные кастинг-агентства, рентал-компании и другие киноорганизации к сотрудничеству. Контакты для связи: [email protected]

«Кинокарта России» создана при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Стратегическим партнером в развитии «Кинокарты» стала Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).