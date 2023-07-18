ента новостей

21:54
Парк Авиаторов ждет масштабное обновление
21:49
Концертная вечеринка с боями «Трэпгладиаторы»
21:48
«Ленфильм» принял участие в создании интерактивного проекта «Кинокарта России»
21:45
В Петербурге набирают популярность программы наставничества
21:43
В Ленобласти отремонтировали дорогу на Кириши
21:41
Выставка «Рисунки На Стенах: Карусель»
21:40
Страх Польши стал высшей степенью мирового признания бойцов "Вагнера" – военкор Симонов
20:50
Глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать стадион в Махачкале, который был назван в честь Елены Исинбаевой, выразил своё мнение и Гаджи Гаджиев
16:56
Петербургские юноши и девушки стали бронзовыми призёрами первенств России по хоккею на траве
14:58
В Бокситогорске задержали устроившего дебош пьяного водителя иномарки
14:04
Петербургские бойцы в зоне СВО получили груз помощи от спортивного сообщества Северной столицы
14:00
Петербургские депутаты почтили память детей, погибших при эвакуации на станции Лычково
13:28
В Петербурге общественники помогли участникам СВО добиться положенных социальных льгот и выплат
13:25
Музей истории медицины и фармации «РетроФармаМед» отмечает День зубного техника
12:56
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии «синтетики»
11:33
В Тосно пенсионерка перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
11:08
Волонтеры убрали мусор в заказнике на Березовых островах в Финском заливе
11:02
Ленобласть получит 70 новых автобусов
10:58
В Ленобласти задержан пожилой эксгибиционист с криминальным прошлым
10:51
Росгвардейцы уничтожили бронемашину М-2 «Брэдли» ВСУ
10:47
В Ленобласти 62-летний мигрант пытался изнасиловать 76-летнюю женщину
10:39
В Ленобласти спалили автомобиль эколога
10:34
В Петербурге пожилой коммерсант перевел мошенникам более 5 млн рублей
00:48
Игорь Ожиганов стал хоккеистом московского «Динамо» за компенсацию СКА в 10 тысяч рублей. А что, так можно было? Да!
20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
19:52
Баскетбольный «Зенит» пригласил центрового Дублевича, продлил контракты с Эртелем, Моэрманом и Фрэйзером, а 37-летний Фридзон покинул петербургский клуб
17:30
В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «Жигули»
16:02
Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона
16:00
Концерт в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова
15:53
В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » «Ленфильм» принял участие в создании интерактивного проекта «Кинокарта России»

«Ленфильм» принял участие в создании интерактивного проекта «Кинокарта России»

0
58
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленфильм
Киностудия «Ленфильм» разметила первые 50 точек съемок на платформе нового интерактивного проекта «Кинокарта России».  

Киностудия «Ленфильм» разметила первые 50 точек съемок на платформе нового интерактивного проекта «Кинокарта России».
«Кинокарта России» представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря новому интернет-сервису можно будет узнать, где находятся адреса, по которым создавались культовые киноленты. Уже сейчас на карте обозначены места съемок фильмов «Собачье сердце», «Гений», «Окно в Париж», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей» и многих других, а также узнать подробности работы над кинолентами.
К примеру, фильм «Собачье сердце» начинается с кадров заснеженного Апраксина двора, тёмных фигур куда-то спешащих людей, с шумом проезжающих старых трамваев. По улицам мрачного города скитается бездомный пёс, размышляющий о жизни. Как известно, действие булгаковской повести происходит в Москве, а фильм режиссер Владимир Бортко решил снимать в Ленинграде, поскольку именно питерские улицы сохранили колорит начала XX века и аутентичность ушедшей эпохи.
По этой же причине режиссер Виталий Мельников снимал гоголевскую «Женитьбу» не в Санкт-Петербурге, а в Шлиссельбурге, где сохранились старинные купеческие дома, Гостиный двор XVIII века и атмосфера времени.
А места в кадрах фильма «Улица полна неожиданностей», снятого в Ленинграде в конце 1950-х, практически не изменились, только марки машин на дорогах стали другие и самих автомобилей больше.
Инициатором проекта выступил портал Кино-Театр.Ру. В основе идеи – обозначить  места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. Особенность проекта заключается в том, что добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и пользователи сервиса. На основе этих меток будут разработаны уникальные туристические киномаршруты.
Ссылка на «Кинокарту»: https://spec.kino-teatr.ru/kinokarta/
Особенностью «Кинокарты» является возможность ее самостоятельного заполнения пользователями – после авторизации каждый сможет прикрепить собственные фотографии с небольшим рассказом об этом месте или своими воспоминаниями, например, участием в съемках. Главное, чтобы все это было связано с кино, а события были реальными.
Для киностудий и онлайн-платформ «Кинокарта» даст возможность рассказать о готовящихся проектах и раскрыть детали уже снятых фильмов и сериалов.
«Все пользователи «Кинокарты» смогут стать соавторами разработки уникальных туристических киномаршрутов по разным направлениям. Их личные истории будут частью таких экскурсий», - подчеркивают создатели нового сервиса.
Создатели «Кинокарты России» приглашают киностудии, институты кинематографии, онлайн-платформы, региональные кастинг-агентства, рентал-компании и другие киноорганизации к сотрудничеству. Контакты для связи: [email protected]
«Кинокарта России» создана при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Стратегическим партнером в развитии «Кинокарты» стала Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-09-2020, 12:17
«Гараж» - новое шоу на YouTube канале «Ленфильма»
21-03-2019, 13:28
«Ленфильм» организует масштабный проект для всех любителей кино
3-12-2014, 07:16
Выставка посвященная 50-летию киноленты «Гамлет»
21-11-2019, 15:40
«Ленфильм» начал съемки о событиях Халхин-Гола
22-10-2018, 19:45
«Оскар» на «Ленфильме»
16-07-2019, 23:11
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали договор о сотрудничестве

Происшествия на дорогах

0
128
17-07-2023, 20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
0
135
17-07-2023, 12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
137
17-07-2023, 12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
195
16-07-2023, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
Наверх