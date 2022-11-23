Открытие выставки "Художник рисует кино"

30 ноября в 18:00 на «Ленфильме» открывается выставка, посвященная 100-летнему юбилею известного художника театра и кино Беллы Семёновны Маневич.

Жизнь и творчество талантливого художника тесно связаны с «Ленфильмом». Посетители выставки увидят костюмы, реквизит из знаменитых фильмов, фотографии, записные книжки из семейного архива Маневич-Каплан, эскизы художницы, которые редко демонстрируются публично.

Белла Маневич прожила долгую творческую жизнь – она пришла на «Ленфильм» в 1949 году. Вместе со своим супругом Исааком Капланом ей довелось работать с выдающимися режиссёрами – Сергеем Герасимовым, Иосифом Хейфицем, Фридрихом Эрмлером, Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым, Алексеем Германом.

Её имя стоит в титрах знаменитых лент – «Дело Румянцева», «Старик Хоттабыч», «Дама с собачкой», «Три толстяка», «Белое солнце пустыни», «Царская охота». Она создавала декорации и костюмы к «Зимней вишне» и фильмам о Шерлоке Холмсе. Среди последних работ Беллы Семёновны – фильм «Трудно быть богом», итоговый труд Алексея Германа...

Гостей на вернисаже будут приветствовать сын Беллы Маневич и Исаака Каплана – известный художник Марк Каплан (по видео-зуму из Франции) и внучка Беллы Семеновны – Аполлинария Аврутина, известный тюрколог, доктор филологических наук СПбГУ. Своими воспоминаниями поделятся те, кто работал с Беллой Семеновной, кто любит ее фильмы.

В рамках «Ленфильм-клуба» в 19:00 будет показан фильм «Царская охота» Виталия Мельникова, где Белла Маневич воссоздала на экране эпоху императрицы Екатерины Великой.

Кураторы выставки: Александр Поздняков, Ольга Аграфенина, художник Сергей Зайков.

Выставка откроется 30 ноября 2022 года в 18:00 в Библиотечном фойе перед кафе «Ленфильма» (2-й этаж главного здания, вход с Каменноостровского пр.).

До конца января 2023 года, выставку можно будет увидеть, посетив с экскурсией киностудию «Ленфильм».

Вход свободный по регистрации. Регистрация на выставку и кинопоказ уже открыта: https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/2246532/

Также записываться можно по телефону: 8 911 991 25 02 (разные списки с интернет регистрацией).