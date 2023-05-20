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Питерец.ру » Культура » «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» - в Санкт-Петербурге

«Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» - в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
terracottaarmy.ru
«Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» - в Санкт-Петербурге открылся масштабный проект, основанный на археологической сенсации XX века

20 мая в Санкт-Петербурге открылась уникальная выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Экспозиция о глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди продолжит работу в Историческом парке «Россия – Моя история» до 14 января 2023 года. Ранее выставка с успехом прошла в Москве на ВДНХ, за несколько месяцев ее посетили более 80 тысяч человек.

В рамках открытия журналистам также сообщили, что выставка «Терракотовая армия» включена в культурную программу предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Мы рады вам сообщить, что выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" включена в культурную программу Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня», - говорится в приветственном обращении директора ПМЭФ Алексея Валькова.

Выставка-реконструкция является значительным и масштабным культурным событием. Ее экспозиция основана на археологической сенсации XX века - глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. Китайская Терракотовая армия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву может считаться восьмым чудом света. В этих фигурах воплотились рационализм эпохи Цинь и своеобразная красота в благородном, торжественном безмолвии древних изваяний.

На сегодняшний день Терракотовая армия, наряду с Великой Китайской стеной, является одной из главных достопримечательностей Китая. Над созданием армии - символом величия Древнего Востока и неотъемлемой частью культурного наследия Китая, трудилось около 700 тысяч человек. Благодаря их кропотливому труду выразительность и парадность терракотовых воинов затмевают собой все остальные открытия на территории императорского мавзолея.

«Удивительная армия терракотовых воинов была создана в Китае более двух тысяч лет тому назад, и сегодня поражает всех своими грандиозными масштабами. Сотни тысяч туристов со всего мира стремятся в китайский город Сиань, чтобы увидеть это чудо. Благодаря открывающейся сегодня выставке петербуржцы получат возможность прикоснуться к  культуре Древнего Китая, узнают об истории создания армии глиняных воинов, смогут воочию представить себе, как они выглядят. Проведение данной выставки, безусловно, будет способствовать расширению знаний жителей нашего города о китайской цивилизации и ее особенностях, сыграет свою роль в расширении культурного взаимодействия России и Китая», - сообщил в своей приветственной речи гостям Николай Самойлов, доктор исторических наук, профессор, заведующий Кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ, член Правления Общества российско-китайской дружбы в Санкт-Петербурге.

Посетителей ждут детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, которые в свое время представляли собой мощь армии династии Цинь, реплики колесниц, оружия, предметов быта и красочных исторических костюмов.

Впечатляющие спецэффекты, световое шоу и видеопроекции – все это позволит посетителям выставки погрузиться в мистическую атмосферу далекого прошлого и ощутить реальный масштаб грандиозной армии.

Посещение выставки в сопровождении профессиональных экскурсоводов будет запоминающимся внеклассным занятием по истории для учащихся всех возрастных групп. Это, несомненно, станет полезным дополнением к программе общего образования и развития школьников, а также отличным семейным отдыхом, когда дети и взрослые получают уникальную возможность совместно исследовать, открывать и изучать удивительную историю нашего мира. Для детей будут организованы увлекательные квест-экскурсии «В поисках Терракотовой армии».

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Место проведения: г. Санкт-Петербург, Бассейная улица, 32, Исторический парк «Россия – Моя история»

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