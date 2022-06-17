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Питерец.ру » Общество » Решением по «Горской» Смольный поставил под удар деловую репутацию ПМЭФ

Решением по «Горской» Смольный поставил под удар деловую репутацию ПМЭФ

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
megalinestroy.ru
Решением по «Горской» Смольный поставил под удар деловую репутацию ПМЭФ

На полях ПМЭФ-2022 выяснилось, что Смольный собирается передать территорию «Горской» под перенос яхт-клуба, хотя изначально по договоренности с прошлогоднего форума этот реновацией объекта должна была заняться компания «Мегалайн». Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник заявил, что такое решение горадминистрации нанесет огромный урон деловой репутации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В Петербурге 15 июня начал свою работу ПМЭФ-2022. На полях форума решается судьба туристическо-делового кластера на участке промышленной зоны «Горская». Еще в прошлом году, на ПМЭФ-2021, по объекту было подписано соглашение о намерениях между Смольным и компанией «Мегалайн», которая сразу включилась в работу, потратив около 250 млн рублей на разработку пакета сопроводительной документации. Городские чиновники ознакомились с проектом, но далее его намерено «поставили на тормоз».

На ПМЭФ-2022 выяснилось, что власти Санкт-Петербурга намерены привлечь к благоустройству «Горской» другую организацию, а именно СПБРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» под руководством Владимира Любомирова. В СМИ пишут, что ему достанется этот выгодный контракт благодаря тесным связям с Павлом Беловым, зятем петербургского губернатора Александра Беглова. В деловых кругах Белов известен как лоббист «Газпрома».   

Геннадий Корупятник, руководитель «Мегалайна», назвал такое решение Смольного «серьезным ударом по репутации международного экономического форума». Бизнесмен намерен бороться за проект и отстоять права компании на него.

Ранее сообщалось, что в итоге в «Горской» могут построить не только частный яхт-клуб, но и элитную недвижимость для людей из ближайшего окружения губернатора Беглова. 

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