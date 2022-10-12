Парламентарии помогли мобилизованным официально оформить отношения с избранницами

Сегодня в Сестрорецке Курортного района сочетались браком 48 пар из Петербурга, Архангельска, Мурманска, Республики Коми. Официальные отношения со своими избранницами оформили мобилизованные граждане. В этом молодым людям помогли депутаты Законодательного Собрания. Ранее с просьбой ускорить процедуру регистрации к спикеру городского парламента Александру Бельскому обратились резервисты, проходящие подготовку в Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области.

Добрые слова и напутствия молодожёнам сказали депутаты Анастасия Мельникова и Вера Сергеева. На мероприятии также присутствовал парламентарий Константин Чебыкин.

– Испокон веков наша страна славилась мужчинами, которые берегли свои семьи, свою родную землю. Не зря Россия – слово женского рода. Убеждена, что наша страна держится, в том числе, на хрупких плечах женщины. По себе знаю, как важно, когда тебя дома ждут, когда сильно любят. Я благодарна вам, дорогие жёны, за вашу искренность и готовность ждать любимых домой. Наши мужчины, которые никуда не убежали, не спрятались, идут защищать вас и родную землю. Дай Бог, чтобы они скорее вернулись домой, где их будут ждать, где уют, тепло и любовь, – обратилась к молодожёнам Анастасия Мельникова.

Вера Сергеева также пожелала резервистам скорейшего возвращения домой.

– Правда и справедливость должны всегда побеждать в этом мире. За эти ценности будут бороться наши ребята. Желаю всем им вернуться к своим семьям. Я видела лица их возлюбленных. Уверена, что у наших мужчин надёжный тыл, – сказала она.

Отметим, Законодательное Собрание Петербурга уделяет большое внимание поддержке мобилизованных граждан. Специалисты аппарата парламента дважды в неделю консультируют военнослужащих по юридическим вопросам. Кроме того, по инициативе ЗС СПб на месте работают нотариусы и судебные приставы. Свои проблемы с их помощью оперативно смогли решить уже сотни резервистов.