Выставки художественной династии Татарниковых

18 мая в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открываются три выставки художественной династии семьи Татарниковых – Георгия (1914-1971) – основателя династии и сыновей Олега (1937–2022) и Петра (род. 1953).

Георгий Татарников, родоначальник художественной династии, раскроется перед зрителем в произведениях живописи 1930-х – 1960-х годов. Большую часть экспозиции занимает пейзажный жанр, к которому мастер испытывал особый творческий интерес. Не случайно выставка носит название «На своем берегу». Георгий Татарников писал волжские водные просторы, которые хорошо знал и помнил с детства, различные виды моря, изображения родного Петербурга в годы блокады и воспрявшего к жизни после ее прорыва. Пейзажи Георгия Татарникова как правило небольшого формата, но в этих маленьких по размеру полотнах передано ощущение величия мира, живописная проникновенность и бесконечность его природных состояний.

Петр Татарников представлен графическим проектом «Иносказание», который был создан в 2021 по заказу издательства «Вита Нова» как своеобразная творческая интерпретация священного писания - книги «Второзаконие». Работы Татарникова, выполненные в смешанной технике (акварель, пастель, гуашь), становятся не столько отражением текста, сколько обителью духа святого. Оставив в стороне многообразие мотивов, составляющих основу содержания книги, автор сосредоточивается на главной идее — «путь и движение к Свету».

Выставка Олега Татарникова «По волнам памяти» — первая масштабная ретроспектива живописца, по сути, станет открытием как для профессионалов, так и для широкого круга зрителей. Художественное наследие Олега Татарникова велико и разнообразно: мастер работал во всех жанрах живописи. — пейзаже, портрете, бытовом, батальном, не выделяя какой-либо как главенствующий. В каждой работе – своя история, пронесенная через сердце, исполненная особого эмоционального напряжения. Наиболее вдохновенно Олег Татарников проявил себя в жанре пейзажа. Мотивы, на первый взгляд кажущиеся обыденными, обретают на полотнах художника эпическое звучание. Мастер писал необозримые поля и водную ширь, бездонное небо с нагромождениями облаков, путников, отдыхающих под густой сенью деревьев, коров и лошадей, безмятежно пасущимися на лугах.

Произведения с видами Петербурга — Петропавловская крепость, набережная Обводного канала, Исаакиевская площадь, Мойка, Нева - полны мистической таинственности. Город изолирован от бурного потока жизни, он всегда пустынен, погружен в мерцающую дымку дневного или ночного света, приобретая в интерпретации мастера вневременной, загадочный характер.

В экспозиции представлено более 200 произведений живописи и графики из собрания семьи художников, Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков и частной коллекции Георгия Ботки.

Открытие трех выставок состоится 17 мая в 18.00 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков