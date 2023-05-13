ента новостей

21:48
На шахматном супертурнире в Бухаресте Яна Непомнящего обыграл Алиреза Фируджа, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Анишу Гири
21:11
В Ленобласти разбилась девушка на мотоцикле
20:47
Уже ставший чемпионом России – 2023 «Зенит» ушёл от поражения в матче 27-го тура: спасительный гол забил Кассьерра
19:19
В Янино тушили мусор на 300 квадратных метрах
17:40
Бетономешалка и легковушка лоб в лоб столкнулись в Ленобласти
17:24
Решил пойти на второй срок? Активисты «Города перемен» обратили внимание на появившиеся в Сети «листовки» с Бегловым
14:53
Выставки художественной династии Татарниковых
14:38
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
14:25
В Рощино пьяный водитель врезался в дерево. Двое детей госпитализированы
14:20
В Шлиссельбурге водитель "УАЗа" погиб врезавшись в опору ЛЭП
14:16
В Ленобласти задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
14:12
В Ленобласти рецидивист с ножом ограбил торговую точку в деревне Терпилицы
14:07
В Петергофе в ДТП пострадали три человека
14:03
В Невском районе пьяный водитель на иномарке сбил 6-летнего мальчика
14:00
В Петербурге задержали налетчики на съемную квартиру в Невском районе
13:54
В Комарово задержан аферист, обманувший пенсионерку
13:43
В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам 6,4 млн рублей
11:10
В Приморском районе спор из-за арендованного автомобиля закончился стрельбой
01:54
Каспер Уэйр приговорил «Зенит» в концовке, и счёт в «бронзовой» серии Единой Лиги ВТБ стал 3–1 в пользу ЦСКА
20:14
Гандбольный «Зенит» закончил борьбу за медали в сезоне – 2022/2023: команда Дмитрия Торгованова проиграла и второй матч серии плей-офф с ЦСКА
19:29
В Гатчине открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка»
19:25
По инициативе петербуржцев у слияния Ждановки с Малой Невкой создадут новое общественное пространство
19:18
Петербург закупает трамваи в ретростиле
19:14
Смольный запутался в «показаниях» по уничтожению деревьев на берегу Карповки
18:39
В Ленобласти столкнулись 5 легковых автомобилей
18:08
В Петербурге общественники просят провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых
17:28
Литературный музей «ХХ век» и Дом книги договорились сотрудничать
17:12
Петербург с официальным визитом посетила делегация из Социалистической Республики Вьетнам
17:08
В Ленобласти стартовали посадки картофеля
14:17
Торжественно-памятное мероприятие «И песни тоже воевали…»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставки художественной династии Татарниковых

Выставки художественной династии Татарниковых

0
101
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
18 мая в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открываются три выставки художественной династии семьи Татарниковых

18 мая в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открываются три выставки  художественной династии семьи Татарниковых – Георгия (1914-1971) – основателя династии и сыновей Олега (1937–2022) и Петра (род. 1953).

Георгий Татарников, родоначальник художественной династии, раскроется перед зрителем в произведениях живописи 1930-х – 1960-х годов. Большую часть экспозиции занимает пейзажный жанр, к которому мастер испытывал особый творческий интерес. Не случайно выставка носит название «На своем берегу». Георгий Татарников писал волжские водные просторы, которые хорошо знал и помнил с детства, различные виды моря, изображения родного Петербурга в годы блокады и воспрявшего к жизни после ее прорыва.   Пейзажи Георгия Татарникова как правило небольшого формата, но в этих маленьких по размеру полотнах передано ощущение величия мира, живописная проникновенность и бесконечность его природных состояний.

Петр Татарников представлен графическим проектом «Иносказание», который был создан в 2021 по заказу издательства «Вита Нова» как своеобразная творческая интерпретация священного писания - книги «Второзаконие». Работы Татарникова, выполненные в смешанной технике (акварель, пастель, гуашь), становятся не столько отражением текста, сколько обителью духа святого. Оставив в стороне многообразие мотивов, составляющих основу содержания книги, автор сосредоточивается на главной идее — «путь и движение к Свету».

Выставка Олега Татарникова «По волнам памяти» — первая масштабная ретроспектива живописца, по сути, станет открытием как для профессионалов, так и для широкого круга зрителей. Художественное наследие Олега Татарникова велико и разнообразно: мастер работал во всех жанрах живописи. — пейзаже, портрете, бытовом, батальном, не выделяя какой-либо как главенствующий. В каждой работе – своя история, пронесенная через сердце, исполненная особого эмоционального напряжения.  Наиболее вдохновенно Олег Татарников проявил себя в жанре пейзажа. Мотивы, на первый взгляд кажущиеся обыденными, обретают на полотнах художника эпическое звучание. Мастер писал необозримые поля и водную ширь, бездонное небо с нагромождениями облаков, путников, отдыхающих под густой сенью деревьев, коров и лошадей, безмятежно пасущимися на лугах.

Произведения с видами Петербурга — Петропавловская крепость, набережная Обводного канала, Исаакиевская площадь, Мойка, Нева - полны мистической таинственности. Город изолирован от бурного потока жизни, он всегда пустынен, погружен в мерцающую дымку дневного или ночного света, приобретая в интерпретации мастера вневременной, загадочный характер.

В экспозиции представлено более 200 произведений живописи и графики из собрания семьи художников, Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков и частной коллекции Георгия Ботки.

Открытие трех выставок состоится 17 мая в 18.00 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-08-2020, 13:21
Выставка «Перекличка эпох»
31-01-2015, 07:56
Выставка династии Рюриковичей
20-09-2021, 18:52
Выставка «Стихи-я-Петербург»
30-04-2021, 19:39
Ретроспективная выставка «Земными словами»
30-03-2015, 08:46
Памятная доска в честь 80-летия династии Нобелей
25-02-2021, 13:31
Выставка «Без слов»

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 21:11
В Ленобласти разбилась девушка на мотоцикле
0
66
Сегодня, 17:40
Бетономешалка и легковушка лоб в лоб столкнулись в Ленобласти
0
79
Сегодня, 14:25
В Рощино пьяный водитель врезался в дерево. Двое детей госпитализированы
0
66
Сегодня, 14:20
В Шлиссельбурге водитель "УАЗа" погиб врезавшись в опору ЛЭП
Наверх