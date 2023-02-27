В общественном пространстве «СреДА!» состоялся показ фильма «Совьетичи»

Петербуржцам показали документальный фильм о подвиге советских партизан в составе итальянского сопротивления в период Второй мировой войны. Документальную картину «Совьетичи» привезли в Северную столицу на февральские праздники режиссёр-постановщик и продюсер Олег Штром и ведущий консультант Массимо Эккли. Показ состоялся в едином общественном пространстве «СреДА!», открытом на Конногвардейском бульваре в 2022 году по инициативе «Единой России».

Картина рассказывает о подвиге советских партизан в составе итальянского сопротивления в период Второй мировой войны. Оторванные от дома, отправленные на принудительные работы в лагеря смерти Муссолини, уроженцы всех республик СССР примкнули к простым итальянцам, восставшим против собственного фашистского правительства и немецкой оккупации. Плечом к плечу с итальянскими товарищами, советские партизаны сражались за свободу всей Европы, оттягивая силы Третьего Рейха с восточного фронта.

Фильм создан кинокомпанией «ФильмОКей» при поддержке Минкультуры России. Его демонстрация в Петербурге состоялась по инициативе организации поддержки общественных инициатив «Команда страны» и Национального благотворительного фонда «Светлана».

«Уроки прошлого можно и надо воплотить в жизнь. Но получается так, что мы не смотрим на ошибки второй мировой войны, а нужно, чтобы люди смотрели на эти ошибки, чтобы избежать третью мировую», – сказал, предваряя просмотр, Массимо Эккли.

Он – внук итальянского партизана, энтузиаст-историк, для которого изучение истории сопротивления стало делом жизни, ведь большинство павших героев-антифашистов остались лежать на кладбищах под могильными камнями без имён и фамилий: в лучшем случае их итальянские товарищи знали партизанские прозвища «совьетичи».

В процессе работы над фильмом съёмочная группа доставила в Россию и вручила награду итальянского сопротивления – Гарибальдийскую звезду – ветерану Великой Отечественной войны Николаю Орлову, который по стечению обстоятельств не получил её в конце войны. Николай Орлов, житель подмосковного Одинцово, – единственный ныне живущий российский участник тех событий.

«Что мы смогли сделать – сделали. Мы привезли награду, которая ждала героя 70 лет, в Россию и доставили ее до Николая Орлова, героя сопротивления. То есть наше кино – не только кино, но еще и как-то оно влияет на саму жизнь», – рассказал Олег Шторм.

Он занимается документальными проектами о военной истории с 2011 года и видит в них важную проекцию в современность.

«Важность, конечно, состоит в том, что сейчас, кода мир переформатируется и идут сложные геополитические процессы, когда нас снова пытаются оградить неким железным занавесом и рассказать, что здесь живут люди, которые ездят верхом на медведях и водку пьют стаканами, злые и ужасные – это же неправда, мы должны рассказывать, что на самом деле мы из себя представляем для всего мира, что у нас внутри, что мы хотим дать миру. А нам в этом помогают люди подобные Массимо. Это наши «мостики», и мы сможем таким образом доносить правду до людей», – сказал режиссер.

Показ собрал в основном молодежную аудиторию, для которой история европейского сопротивления «коричневой чуме» была во многом откровением.

«Благодаря идейным и талантливым людям создаются такие важные «вне времени» проекты, как этот. А дальше в процесс донесения людям подключаются объединения, организации и общественные деятели, которым также небезразлична судьба Родины. На примере документального фильма мы увидели борьбу каждого партизана, без привязок к стране или вере, ведь основная их цель – светлое будущее человечества. Спасибо всем причастным, что есть возможность прикоснуться к реальной истории», – отметил председатель правления АНО «Команда страны» Дмитрий Бубнов.

Напомним, открытая премьера фильма «Совьетичи» состоялась 29 сентября 2022 года в рамках VI Международного Русского кинофестиваля, где картина получила награду как лучший документальный фильм.