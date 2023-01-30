Индийский праздник пройдёт в Историческом парке «Россия – моя история»

31 января с 14.00 до 18.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится праздничная программа, приуроченная к 55-летию установления отношений между городами-побратимами Санкт-Петербургом и Мумбаи (Индия).

Организатор праздничной программы - школа № 653 с углубленным изучением языка хинди, которая была открыта в 1957 году и в октябре 2022 года отпраздновала свой 65-летний юбилей, являясь на сегодняшний день единственным в России образовательным учреждением, где изучаются два государственных языка республики Индия – хинди и английский.

Коллектив учащихся и педагогов школы приглашает гостей соприкоснуться с историей и культурой Индии на большом празднике, который пройдёт на площадке музейно-выставочного центра «Россия – моя история».

Посетителей ждет насыщенная программа, посвящённая истории дружбы Санкт-Петербурга и Мумбаи. Модный показ познакомит гостей с особенностями национального костюма на примере различных моделей традиционных сари. Педагоги школы проведут для всех желающих мастер-классы по облачению в индийское сари и песочной росписи ранголи, а опытный мастер мехенди предложит гостям праздника нанести на кожу рисунки хной. Частью программы станут уроки алфавита деванагари и занятия по основам национального танца.

С 16.00 до 16.50 гости праздника смогут послушать увлекательные лекции на темы: «Рабиндранат Тагор – Вестник индийской культуры» и «Махатма Ганди – великая душа Индии». Лекции проведут сотрудники Международного Центра Рерихов.

Выставка художественных работ учащихся «Краски Индии» познакомит посетителей с наиболее интересными местами и достопримечательностями далёкой, но невероятно интересной страны, а специально созданная оригинальная фотозона позволит надолго сохранить воспоминания о празднике.

Праздничную программу дополнит выступление Оркестра «Северная Венеция», художественный руководитель и дирижер, лауреат международного конкурса – Эдуард Томша. В исполнении музыкального коллектива прозвучат шедевры русской классической музыки и известные индийские мелодии.

Вход на мероприятие свободный. Предварительная запись не требуется.