ента новостей

18:10
Пятый канал начал съемки нового сериала «Контуженный»
17:53
В Ленобласти подвели итоги марафона «Дорога жизни»
17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
17:45
«Ленинградский метроном»: память, которую мы обязаны сохранять
13:32
Во Всеволожске водитель иномарки госпитализирован после лобового столкновения с маршруткой
13:20
В Ленобласти мномапку разорвало после лобового ДТП с большегрузом, погибла женщина
13:05
Индийский праздник пройдёт в Историческом парке «Россия – моя история»
13:02
Ему достается 100 миллионов
12:59
На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленинградской области полностью перекроют движение в направлении Санкт-Петербурга
12:56
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух охранников кафе
12:55
Куйвашев проигнорировал скандал с повышением цен на услуги ЖКХ в Свердловской области и ушел в отпуск – СМИ
12:30
Увеличился спрос на склады
11:37
Что будет дальше с ковидом?
11:18
В Красносельском районе неизвестного человека сбросили в люк и подожгли
11:14
Возбуждено уголовное дело в отношении хулигана, задержанного за стрельбу в ходе дорожного конфликта в Кудрово
11:11
В Ленобласти водителя иномарки госпитализировали после столкновения с "УАЗом"
11:06
Полицейские задержали хулигана, размахивавшего пистолетом в ресторане год назад
10:55
В Калининском районе в ДТП пострадал 15-летний пассажир
21:10
«Динамо-ЛО» не смогло взять у столичного «Динамо» ни одной партии
17:30
В Ленобласти проходит 54-й марафон «Дорога жизни»
15:21
В Кудрово дорожный конфликт закончился стрельбой
15:16
В Петербурге подростку выстрелили в лицо из ракетницы
15:08
Житель Агалатово разбил голову четырехмесячной дочери.
14:51
Сотни ранены, трое погибли в результате землетрясения в Иране
14:43
В Ленобласти "Рено Дастер" вылетел в кювет. Пострадала пассажирка
14:37
В Кировском районе задержан наркосбытчик
14:36
На КАД иномарка сбила девушку, вышла на дорогу после ДТП
14:34
СМИ: Беглов не успеет завершить проведение «снежной реформы» в Петербурге до конца своего губернаторского срока
13:06
На КАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомашин
17:02
Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Индийский праздник пройдёт в Историческом парке «Россия – моя история»

Индийский праздник пройдёт в Историческом парке «Россия – моя история»

0
110
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Индийский праздник пройдёт в Историческом парке «Россия – моя история»

31 января с 14.00 до 18.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится праздничная программа, приуроченная к 55-летию установления отношений между городами-побратимами Санкт-Петербургом и Мумбаи (Индия).

Организатор праздничной программы - школа № 653 с углубленным изучением языка хинди, которая была открыта в 1957 году и в октябре 2022 года отпраздновала свой 65-летний юбилей, являясь на сегодняшний день единственным в России образовательным учреждением, где изучаются два государственных языка республики Индия – хинди и английский.

Коллектив учащихся и педагогов школы приглашает гостей соприкоснуться с историей и культурой Индии на большом празднике, который пройдёт на площадке музейно-выставочного центра «Россия – моя история».

Посетителей ждет насыщенная программа, посвящённая истории дружбы Санкт-Петербурга и Мумбаи. Модный показ познакомит гостей с особенностями национального костюма на примере различных моделей традиционных сари. Педагоги школы проведут для всех желающих мастер-классы по облачению в индийское сари и песочной росписи ранголи, а опытный мастер мехенди предложит гостям праздника нанести на кожу рисунки хной. Частью программы станут уроки алфавита деванагари и занятия по основам национального танца.

С 16.00 до 16.50 гости праздника смогут послушать увлекательные лекции на темы: «Рабиндранат Тагор – Вестник индийской культуры» и «Махатма Ганди – великая душа Индии». Лекции проведут сотрудники Международного Центра Рерихов.

Выставка художественных работ учащихся «Краски Индии» познакомит посетителей с наиболее интересными местами и достопримечательностями далёкой, но невероятно интересной страны, а специально созданная оригинальная фотозона позволит надолго сохранить воспоминания о празднике.

Праздничную программу дополнит выступление Оркестра «Северная Венеция», художественный руководитель и дирижер, лауреат международного конкурса – Эдуард Томша. В исполнении музыкального коллектива прозвучат шедевры русской классической музыки и известные индийские мелодии.

Вход на мероприятие свободный. Предварительная запись не требуется.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-02-2019, 12:02
В Историческом парке «Россия-моя история» отпразднуют масленицу и 8 марта
3-10-2019, 13:00
День учителя в историческом парке «Россия – моя история»
24-02-2020, 18:53
Масленичная неделя в Историческом парке
22-08-2018, 17:07
День знаний в Историческом парке «Россия – моя история»
3-08-2021, 16:34
Дню окончания Ленинградской битвы в Историческом парке посвятят специальную программу
28-11-2022, 12:21
«Эстафета доброты - 2022» в Историческом парке «Россия - моя история»

Происшествия на дорогах

0
72
Вчера, 17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
0
188
Вчера, 13:32
Во Всеволожске водитель иномарки госпитализирован после лобового столкновения с маршруткой
0
160
Вчера, 13:20
В Ленобласти мномапку разорвало после лобового ДТП с большегрузом, погибла женщина
0
90
Вчера, 11:11
В Ленобласти водителя иномарки госпитализировали после столкновения с "УАЗом"
Наверх