В Петербурге отметили лучших добровольцев регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

Церемония награждения волонтеров международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялась в особняке «Пальма». В мероприятии принял участие депутат Андрей Малков. Он поздравил активистов с победой в региональном этапе премии и вручил авторам социальных проектов Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания. За активное участие в развитии добровольческой деятельности на территории Санкт-Петербурга награждены 10 добровольцев.

– Волонтёрская деятельность – не просто почётная миссия. Это голос сердца, самое настоящее служение людям. Помощь пожилым, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям, нуждающимся детям – пример милосердия и отзывчивости всему нашему обществу. Сегодняшние события ещё больше показали силу волонтёрского движения в Петербурге. Сейчас весь город – добровольцы, бизнес, депутаты Законодательного Собрания – активно собирают гуманитарную помощь, отправляют посылки и снаряжения мобилизованным, поддерживают их семьи, – прокомментировал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Всего в ходе мероприятия отмечено свыше 60 добровольцев и победителей регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, который проходил в Санкт-Петербурге с 12 по 21 июля. Все они активно помогали нуждающимся, оказывали гуманитарную помощь, организовывали добровольческие акции, поддерживали военнослужащих и их семьи.

Сегодня в Петербурге - более 235 тысяч волонтёров, среди которых всё больше молодёжи. От Северной столицы представлено около 300 добровольческих проектов.