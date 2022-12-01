В Петербурге отметили лучших добровольцев регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

Церемония награждения волонтеров международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялась в особняке «Пальма». В мероприятии принял участие депутат Андрей Малков. Он поздравил активистов с победой в региональном этапе премии и вручил авторам социальных проектов Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания. За активное участие в развитии добровольческой деятельности на территории Санкт-Петербурга награждены 10 добровольцев.
Всего в ходе мероприятия отмечено свыше 60 добровольцев и победителей регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, который проходил в Санкт-Петербурге с 12 по 21 июля. Все они активно помогали нуждающимся, оказывали гуманитарную помощь, организовывали добровольческие акции, поддерживали военнослужащих и их семьи.
Сегодня в Петербурге - более 235 тысяч волонтёров, среди которых всё больше молодёжи. От Северной столицы представлено около 300 добровольческих проектов.