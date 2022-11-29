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Питерец.ру » Культура » В СПбГУ представят коллекцию картин и предметов художника театра и кино Беллы Маневич

В СПбГУ представят коллекцию картин и предметов художника театра и кино Беллы Маневич

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В СПбГУ представят коллекцию картин и предметов художника театра и кино Беллы Маневич

2 декабря в Музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка, приуроченная к юбилею известнейшего кинематографиста, одного из самых известных российских художников театра и кино Беллы Семеновны Маневич, которой 14 ноября 2022 года исполнилось бы 100 лет.

В церемонии открытия выставки примут участие внучка Беллы Маневич, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина; режиссер, драматург, историк кино Александр Поздняков; прозаик, сценарист, доцент СПбГУ Нина Щербак; директор Музея современных искусств имени С. П. Дягилева СПбГУ Андрей Хлобыстин; директор Музея В. В. Набокова СПбГУ Андрей Аствацатуров.

Основу экспозиции составила большая коллекция картин и предметов из архива Беллы Маневич и ее мужа Исаака Каплана, переданная в дар Университету внучкой Беллы Маневич, профессором СПбГУ, директором Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинарией Аврутиной.

Имя Беллы Семеновны неразрывно связано с Ленинградом, Петербургом и киностудией «Ленфильм», куда в 1949 году она пришла работать вместе с мужем Исааком Капланом. Всю свою творческую жизнь, начиная со студенческих лет и до последнего дня, Белла Маневич проработала в кино с самыми известными режиссерами современности, среди которых Сергей Герасимов, Игорь Масленников, Алексей Герман и многие другие.

Большую часть своих кинолент Маневич создавала вместе с мужем Исааком Капланом, поэтому часто о них говорили как об одном художнике — «Каплан-Маневич». Результатом их творчества стали хорошо известные фильмы, такие как «Старик Хоттабыч», «Шинель», «Дама с собачкой», «Три толстяка», «Белое солнце пустыни», «7 невест ефрейтора Збруева», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня». Кроме того, благодаря творчеству Маневич и Каплана в театрах вышли многочисленные постановки, среди которых самой известной является балет «Анюта» в Большом театре. Последней работой Беллы Маневич в кино стала картина «Трудно быть богом» Алексея Германа, вышедшая на экраны в 2013 году.

Мало кто знает, что Белла Маневич писала стихи и рисовала не только киносюжеты, но и простую жизнь: результатом ее творчества стали многочисленные полотна с видами Санкт-Петербурга, Парижа, Москвы, Вильнюса, Иерусалима.

В 2020 году внучка Беллы Маневич, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина подарила Университету большую коллекцию, включавшую в себя некоторые работы и часть архива Беллы Маневич и Исаака Каплана, — эти работы и будут представлены на выставке в Музее В. В. Набокова СПбГУ.

Время: 2 декабря, 17:00 (перед началом мероприятия, в 16:40, состоится пресс-подход).

Место: ул. Большая Морская, д. 47 (Музей В. В. Набокова СПбГУ).

Источник: СПбГУ
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