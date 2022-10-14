В первый день ноября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Дианы Авхадиевой «Nude: Theme and Variations». Экспериментальный проект представляет собой синтез фотографии и живописи в едином произведении.

В выставочном проекте «Ню: Тема и Вариации» Диана исследует эмоциональное воздействия цвета, контрастных сочетаний и пластики тела, совмещая в своих работах живую пульсацию цвета, эмоций и лаконизм форм.

На протяжении 15 лет практики как фотографа и режиссёра, она находилась в поиске раскрытия истинного вдохновения и природы творчества. Диана погружалась со своими моделями в процесс, проходя опыт очищения от обыденности с помощью обращения к первообразам и стихиям, проживая творческое проявление через движение и цвет. Таким образом, рассматривая ее работы, зритель вовлекается в медитативный процесс созерцания и цветотерапии.

Диана Авхадиева – фотограф, режиссер, художник и педагог. Родилась в Казани в 1991 году, окончила факультет журналистики КГУ и режиссерский факультет во ВГИК. Автор лекций «Источники творчества» в центре современного искусства Винзавод, международного фотопроекта «DIA_VODA». Создательница двух авторских фотоальбомов и музыкальных клипов, включая сотрудничество с группой «Би-2». Призер кинофестивалей «Бастау» и «Святая Анна», 35-ого Международного студенческого фестиваля ВГИК. Участник групповых и персональных выставок, международных конкурсов «Киношок», «Окно в Европу», Cameraimage (Польша, Быдгощ), Cinema of Tomorrow (Египет, Каир). Работы Дианы находятся в частных коллекциях в России, Германии, Китае, Израиле, Греции, Казахстане и на Украине.

Выставка «Nude: Theme and Variations» Дианы Авхадиевой продлится в АРТМУЗЕ до 29 января. Вернисаж в присутствии автора пройдет 1 ноября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич