ента новостей

19:20
Выставка «Живопись»
19:17
В Ленобласти автобус с 45 пассажирами улетел в кювет
19:12
Депутаты предлагают расширить трудовые гарантии работникам федеральных предприятий
19:11
Выставка «Nude: Theme and Variations»
19:10
Просмольненский блогер Камнев возмущен ситуацией с платными парковками в Петербурге
17:42
Александр Бельский: Комбинат «Красная нить» имеет большие перспективы развитиям
16:18
Выставка «Одна волшебная ночь в августе»
16:06
В Петербурге пройдет выставка-презентация комикса для молодых доноров
13:00
Выставка неформального творческого объединения «Студия креативной вещи»
12:53
В Петербурге рейсовый автобус сбил пешехода
12:42
В День народного единства в Историческом парке расскажут об истории казачества и споют казачьи песни
12:40
Жители Московского района рассказали о своем видении процесса реновации
12:23
В Петербурге задержан хулиган, стрелявший из пистолета
12:10
На севере Петербурга задержали ночного хулигана
11:11
Протесты в Иране переросли в национальное восстание
11:08
Индия прекращает производство сиропов от кашля, подозреваемых в причастности к детской смертности
10:47
Ладожский мост для прохода вверх по реке барже – буксирного состава «Речной-51» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48»
09:40
Слёт морских кадетских классов и клуба юных моряков прошел в Корабелке
09:35
В Петербурге пожилая женщина поверила в историю про ДТП и выбросила в окно 900 тысяч рублей
09:29
В Ленобласти лже-полицейский выманил у пожилой женщины крупную сумму денег
09:18
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего подростка на электросамокате
09:09
Выставка Олега Тыркина «Хроника падения одной звезды»
08:51
Готовы к приему снега
08:23
Врачам нельзя ездить за рубеж?
08:01
Надо было дружить с Россией
01:07
После победы в овертайме над минским «Динамо» СКА уступил «Локомотиву» в основное время
16:15
На трассы А-120 "Южное полукольцо" произошло массовое ДТП
14:42
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей»
13:42
Петербургские резервисты завершили первый этап боевой подготовки
12:58
В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Nude: Theme and Variations»

Выставка «Nude: Theme and Variations»

0
12
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
Выставка клипмейкера «Би-2» откроется в АРТМУЗЕ

В первый день ноября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Дианы Авхадиевой «Nude: Theme and Variations». Экспериментальный проект представляет собой синтез фотографии и живописи в едином произведении.

В выставочном проекте «Ню: Тема и Вариации» Диана исследует эмоциональное воздействия цвета, контрастных сочетаний и пластики тела, совмещая в своих работах живую пульсацию цвета, эмоций и лаконизм форм.

На протяжении 15 лет практики как фотографа и режиссёра, она находилась в поиске раскрытия истинного вдохновения и природы творчества. Диана погружалась со своими моделями в процесс, проходя опыт очищения от обыденности с помощью обращения к первообразам и стихиям, проживая творческое проявление через движение и цвет. Таким образом, рассматривая ее работы, зритель вовлекается в медитативный процесс созерцания и цветотерапии.

Диана Авхадиева – фотограф, режиссер, художник и педагог. Родилась в Казани в 1991 году, окончила факультет журналистики КГУ и режиссерский факультет во ВГИК. Автор лекций «Источники творчества» в центре современного искусства Винзавод, международного фотопроекта «DIA_VODA». Создательница двух авторских фотоальбомов и музыкальных клипов, включая сотрудничество с группой «Би-2». Призер кинофестивалей «Бастау» и «Святая Анна», 35-ого Международного студенческого фестиваля ВГИК. Участник групповых и персональных выставок, международных конкурсов «Киношок», «Окно в Европу», Cameraimage (Польша, Быдгощ), Cinema of Tomorrow (Египет, Каир). Работы Дианы находятся в частных коллекциях в России, Германии, Китае, Израиле, Греции, Казахстане и на Украине.

Выставка «Nude: Theme and Variations» Дианы Авхадиевой продлится в АРТМУЗЕ до 29 января. Вернисаж в присутствии автора пройдет 1 ноября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич

Источник: Артмуза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-08-2022, 12:46
Выставка Анастасии Иванниковой «Farben Leben»
20-08-2022, 13:56
Выставка «FarbenLeben»
6-09-2021, 14:02
Выставка «Невидимые линии»
17-08-2022, 17:55
Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
17-08-2022, 13:39
Выставка «Дачники. Из Переделкино в Ферапонтово»
16-08-2022, 12:04
Выставка «Мифотворчество»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
8
Сегодня, 19:17
В Ленобласти автобус с 45 пассажирами улетел в кювет
0
86
Сегодня, 12:53
В Петербурге рейсовый автобус сбил пешехода
0
74
Сегодня, 09:18
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего подростка на электросамокате
0
103
Вчера, 16:15
На трассы А-120 "Южное полукольцо" произошло массовое ДТП
Наверх