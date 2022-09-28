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Питерец.ру » Культура » Дни Эрмитажа в Чеченской республике

Дни Эрмитажа в Чеченской республике

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Опубликовал: Вадик Котов
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С 3 по 9 октября 2022 года в городе Грозный впервые состоятся Дни Эрмитажа

С 3 по 9 октября 2022 года в городе Грозный впервые состоятся Дни Эрмитажа. Государственный Эрмитаж представит в Чеченской республике выставку «"Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского» и инклюзивную выставку «Незримое искусство. Расширяя границы возможного». Масштабная культурная программа включает серию просветительских лекций, виртуальные экскурсии и телемост с сотрудниками музея, а также кинотеатр «Эрмитаж VR». Дни Эрмитажа проходят при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики; Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга; Автор идеи, организатор и генеральный спонсор проекта – председатель совета директоров технопарка «Айра» Юрий Берестов.

«Мне очень приятно, что Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чеченской Республике. Мы высокого ценим наши традиционные связи, поэтому привозим замечательные фарфоровые скульптуры и выставку, обращенную к людям с особыми потребностями по зрению, чтобы на несколько дней все жители и гости Грозного смогли почувствовать себя в Эрмитаже и прикоснуться к мировому наследию», – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.
«Проводить Дни Эрмитажа в Грозном и в Музее Чеченской Республики для нас одновременно радостно и волнительно. Это большая ответственность. Эрмитаж задаёт самую высокую планку в работе с музеями. Мы благодарны за доверие и со своей стороны сделаем всё возможное для развития дружбы и сотрудничества Государственного Эрмитажа, Музея Чеченской Республики и Министерства культуры Чеченской Республики. Для всех, кто живёт в нашей республике, это отличная возможность познакомиться с Эрмитажем, узнать что-то новое о самом известном в стране музее», – заявила Айшат Рамзановна Кадырова, Министр культуры Чеченской Республики и главный попечитель Музея Чеченской Республики.
«Приезд Эрмитажа в Грозный – беспрецедентное событие. Оно имеет большой культурный, творческий и образовательный потенциал, который позволит поддержать интерес к искусству в Республике, стимулировать внутренний туризм. Своим визитом в гостеприимный регион Эрмитаж пошлет «зеленый свет» другим мировым музеям и театрам, продемонстрировав безопасность региона и интерес Республики к развитию культурных связей, ее большой потенциал в этом направлении», – отметил организатор проекта, председатель совета директоров технопарка «Айра» Юрий Владимирович Берестов.

Центральным событием программы Дней Эрмитажа в Чеченской Республике станет открытие выставки «"Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского». Посетители смогут увидеть 24 фарфоровые скульптуры представителей народностей, населявших Российскую империю в начале XX века. Каждая фигура была создана на основе новейших на то время исторических, этнографических и антропологических данных, при помощи консультантов из ведущих научных учреждений. Источником стали не только подлинные национальные костюмы, но и многочисленные фотографии представителей разных национальностей. Заказ на исполнение серии «Народности России» на Императорском фарфоровом заводе был инициирован лично Николаем II в 1907 году. На выставке будет показан портрет императора работы французского скульптора Л.Б. Бернштама. Экспозицию дополнят репродукции рисунков и литографий с архитектурными и пейзажными видами, портретами представителей народов России и фотографический портрет автора фарфоровой серии П.П. Каменского (1858–1922) из коллекции Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.

Инклюзивная выставка «Незримое искусство. Расширяя границы возможного» обращена к группам людей с ограниченными возможностями здоровья – в первую очередь к незрячим и слабовидящим. Вместе с тем это уникальный шанс для всех посетителей, независимо от возраста и физических возможностей, по-особому прикоснуться к наследию мировой культуры. На экспозиции будут представлены барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их «ожившие» анимированные сюжеты, тактильные копии фрагментов Пазырыкского ковра, древнейшего из ныне известных ворсовых ковров и многое другое. Уникальный проект, объединяющий шедевры мировой культуры, достижения музейной науки и новейшие технологии, призван привлечь внимание, как специалистов, так и широкой публики к проблеме инклюзии слабовидящих и незрячих.

В рамках межмузейного сотрудничества чеченской стороне будет передана 3D модель высокого разрешения мраморной скульптуры Императрицы Александры Фёдоровны из собрания Государственного Эрмитажа.  В ходе Дней Эрмитажа планируется обсудить вопрос об обучении специалистов музеев Чеченской Республики новейшим методикам и исследованиям в области реставрации и 3D технологий сотрудниками Отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа.

Дни Эрмитажа традиционно сопровождаются просветительской программой: лекции от сотрудников Научно-просветительного отдела Эрмитажа, а также виртуальная экскурсия по Эрмитажу для жителей отдаленных частей Республики. Волонтеры главного музея страны обменяются опытом с коллегами из культурных учреждений Чеченской Республики в рамках онлайн-конференции.

Посетителей Дней Эрмитажа ждёт кинотеатр «Эрмитаж VR». Здесь будет демонстрироваться виртуальная модель Галереи истории древней живописи и зала Юпитера, фильм в формате 360 «Эрмитаж. Погружение в историю» с Константином Хабенским в главной роли. С помощью новейших технологий зрители смогут совершить прогулку по залам и историческим эпохам: перемещаясь при помощи шлема виртуальной реальности и джойстика, приблизиться к архитектурно-декоративным деталям убранства, произведениям скульптуры и живописи, прослушать информацию об истории их создания.

Вход на выставки и лекции свободный. Подробная информация на сайте Национального музея Чеченской Республики.

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