Детские дни в «Открытом городе»

К Международному Дню защиты детей культурно-просветительский проект «Открытый город» подготовил специальную программу для самых юных исследователей истории и архитектуры Санкт-Петербурга. С 1 по 5 июня 2022 г. активные и любознательные ребята смогут отправиться в захватывающее приключение по знаковым культурным объектам нашего города, принять участие в бесплатных экскурсиях, квестах и мастер-классах. Специалисты «Открытого города» расскажут удивительные истории из прошлого и настоящего Санкт-Петербурга, вспомнят важные исторические события, поделятся занимательными фактами, мифами и легендами, которые впечатлят не только детей, но и их родителей. Всех участников ждут необыкновенные открытия, позволяющие расширить кругозор и полностью погрузиться в атмосферу любимого города.

«Знание истории своего города позволяет бережно и с глубоким пониманием относиться к сохранению его уникального культурного наследия, - отметил руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов. - Проект «Открытый город» учит детей любить и гордиться своим городом, видеть и наслаждаться красотой Северной столицы. Мы знакомим со страницами истории города на Неве и его уникальными архитектурными сооружениями в легкой и доступной форме, понятной для детей любого возраста».

Для участия в мероприятиях акции «Детские дни» необходимо зарегистрироваться на сайте культурно-просветительского проекта «Открытый город» (открытыйгород.рф). Все мероприятия бесплатны.

Детская пешеходная экскурсия «Городские великаны»

1 июня 11:00 и 13:00, 2 июня 17:00, 3 июня 17:00

Кто такие великаны? Это знает каждый ребенок! Это кто-то большой, сказочный и, может быть, даже немного грозный. А кто же такие городские великаны? Какие они? Есть ли они в нашем городе?

Да, они живут рядом с нами, их много, и они разные. Одни восхищают, другие пугают, третьи подавляют своим величием. Речь идет о самых грандиозных архитектурных сооружениях Петербурга: Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Адмиралтействе. Но в нашем городе есть еще и живые великаны – деревья. А как заманчиво почувствовать себя великаном и посмотреть на здание Зимнего дворца свысока! Нет ничего проще.

Во время экскурсии «Городские великаны» ребята увидят самые известные здания Санкт-Петербурга, поговорят о разных архитектурных стилях, вспомнят имена выдающихся зодчих, прославивших наш город.

Экскурсии и мастер-классы в Музее прикладного искусства при художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица

«О чем молчат витражи?»

3 июня 13:00 и 13:15

Цветные стекла и тонкие грани. Что скрывают старинные окна? Почему витраж называли «книгами для неграмотных».

В ходе экскурсии по музею прикладного искусства Академии Штиглица изучим коллекцию витражей и рассмотрим купол большого выставочного зала. Для чего была нужна витражная роза? Расскажем про первые витражи и как их создавали. Обсудим назначение и особенности производства цветного стекла.

В конце создадим собственный макет витража из кальки и цветных карандашей/фломастеров/мелков.

«Фантастические существа из бестиария»

3 июня 16:00

Анималистический жанр в искусстве развивался на протяжении всех эпох и стилей. Подобная популярность образов животных доказывает насколько тесной и старинной является дружба зверя и человека. Но, как правило, любое изображение является аллегорией и носит иносказательный смысл. Рассмотрим старинные бестиарии и расскажем, что символизировало каждое из животных, поведаем, почему рисовали крылатых змей и рыбу в доспехах, и как описывались различные животные в прозе и стихах. В конце дети собственными руками создадут страничку в свой бестиарий с помощью бумаги/золотой краски/гуаши.

Интерактивная детская экскурсия «В гостях у корабельной крысы»

4 июня 12:30 и 14:00, 5 июня 12:30 и 14:00

Мы попадаем в порт XVIII века. Выясняем, почему город основан на берегах Невы, какие корабли приходили сюда и зачем.

Рассматриваем товары, разложенные на пристани, и пытаемся догадаться, какие из них привезены, а какие увозят. Изучая предметы, мы понимаем, как рос и строился Петербург, каким видел Петр I свой город.

Чтобы разобраться, какие товары увозили из России в Европу, нам приходится обратиться к эксперту – корабельной крысе. Она рассказывает об особенностях судовой жизни, объясняет, почему те или иные товары столь значимы и даже рассказывает про хитрых контрабандистов, и как с ними боролись таможенники Петровского времени. В конце экскурсии мы проходим шуточный экзамен – читаем старинные названия привычных товаров и догадываемся, что эти слова обозначают.

В ходе экскурсии дети трогают, нюхают, проверяют на прочность всевозможные предметы, общаются с ведущим и главным игровым персонажем - корабельной крысой.

Квест «Следуй за маской»

5 июня 12:00 и 12:30

Петербург с момента своего основания считался городом загадок, окутанным легендами и тайнами.

Ребятам предстоит пройти интересный маршрут, выполнить различные задания и погрузиться в истории, что происходили в Петербурге в реальной жизни и на страницах книг.

Помощником на пути юных исследователей станет «маска», которая и познакомит ребят с городскими легендами и преданиями, обеспечит команды картами и заданиями.

За каждый правильный ответ участники получат от «маски» подсказки, которые помогут сложить главное предсказание Петра I, обещающее добрую судьбу Петербургу.

Квест «Послание из прошлого»

4 июня 14:30 и 15:00

Храм Спас на Крови называют самым «не петербургским». При этом он разделил судьбу Петербурга и служил городу во все времена.

В перекрытиях собора была найдена «капсула времени». Но, чтобы расшифровать послание, участникам квеста придётся отправиться в путешествие по улицам города и найти ответы в самых неожиданных местах.

В ходе игры участники побывают на площади Искусств, заглянут во двор Михайловского замка, разгадают назначение павильона Росси в Михайловском саду и обнаружат, что бывают «ложные» мосты…

Самые пытливые расшифруют послание и узнают тайну храма.

Каждая команда может воспользоваться правом на 9 исторических подсказок от экскурсовода.

О проекте «Открытый город»

«Открытый город» – городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект успешно реализуется с 2016 года Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИиК) совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) на средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проходящие на 250 объектах культурного наследия, бесплатны для горожан. На данный момент участниками проекта являются более 57000 петербуржцев. Генеральным партнером культурно-просветительского проекта «Открытый город» является мультиплатформенный оператор Триколор.

Всего в седьмом сезоне проекта «Открытый город» запланировано проведение 1000 очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия. Участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов, новые экскурсии и квесты, велосипедные маршруты и самокатные экскурсии, интересные и познавательные лекции.