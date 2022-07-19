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Питерец.ру » Культура » Показ фильма о граффити-райтере Саше Труна на Елагином острове

Показ фильма о граффити-райтере Саше Труна на Елагином острове

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
Яндекс
В Tele2 Art Space на Елагином острове пройдет показ фильма о граффити-райтера Саше Труне “Знак Сокрытия”

22 июля в Tele2 Art Space на Елагином острове пройдет показ фильма о создании персональной выставки граффити-райтера Саше Труне “Знак Сокрытия”. В фильме мы увидим какой путь прошел художник от первой нарисованной буквы, до личной книги; от первого "куска", до подготовки к первой масштабной персональной выставки.

Впервые центральный парк на Елагином острове  стал публичным пространством для открытого диалога об уличном искусстве и творческом самовыражении. 26 июня в Полуциркульном выставочном зале Конюшенного корпуса открылась персональная выставка Саши Труна «Знак Сокрытия», а в пространстве парка разместились паблик-арт объекты. В рамках выставки в кинотеатре парка Фонд Inloco представит фильм Максима Труна о граффити-райтере Саше Труне “Знак Сокрытия”, после фильма обсуждение с художником.

“Знак сокрытия” — экспозиция-размышление, первая большая персональная выставка Саши Труна. Поводом для нее послужили мысли художника о собственной семье и троих детях, которые подрастают в стремительно меняющемся мире. Каждый день в “мире взрослых” происходят события, которые переворачивают все с ног на голову, в то время как дети продолжают жить своей беззаботной жизнью, и лишь эхом до них доносятся мировые события и потрясения. Желание уберечь, оградить детей и переживание за их будущее побудили художника к созданию необычной живописной серии. В ней впервые соединяется абстрактное и фигуративное начало, классические приемы стайл-райтинга и смелые художественные эксперименты.

Программа показа:

19:00 – показ фильма о Саше Труне и создании выставки "Знак Сокрытия"

19:30 – обсуждение с художником и режиссером фильма, Максимом Труниловым

22 июля

Tele2 Art Space, Елагин Остров

Вход на показ свободный.

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