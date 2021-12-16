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Питерец.ру » Культура » Выставка Максима Атаянца «Рисунки и акварели»

Выставка Максима Атаянца «Рисунки и акварели»

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16
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Дворец конгрессов
Торжественное открытие выставки Максима Атаянца «Рисунки и акварели» в Государственном комплексе «Дворец конгрессов»

В рамках проекта «Современные художники России» 23 декабря 2021 года в 16:30 в Константиновском дворце состоится торжественное открытие персональной выставки Максима Атаянца «Рисунки и акварели».
Максим Борисович Атаянц – удивительно многогранный человек. Известный архитектор, глава архитектурной студии, автор целого ряда крупных реализованных проектов, отмеченных престижными российскими и международными премиями. Видный знаток и историк античной архитектуры и строительной техники, объехавший в 2000х годах все страны, некогда бывшие средиземноморскими и ближневосточными провинциями Римской империи, преподаватель и лектор. Участник организованных ИИМК и Государственным Эрмитажем экспедиций в израненную Пальмиру, целью которых была подготовки материалов для будущего восстановления и 3D моделирования варварски разрушенных памятников. Крупный коллекционер, чьи собирательские интересы сосредоточены вокруг отображений в авторской и тиражной графике памятников классической архитектуры. Прекрасный фотограф, чьи снимки античной и петербургской архитектуры не раз экспонировались на выставках. Ну и, наконец, исключительный художник, чьи графические листы были неоднократно представлены на выставках в крупнейших российских музеях.
Выставка в Константиновском дворце, как ни удивительно, – первая экспозиция в нашей стране, сфокусированная исключительно на архитектурной графике Максима Атаянца. Причем, имея камерный формат, она и наиболее значимая по составу: в зале представлено 60 рисунков, многие из которых впервые будут показаны публике. Выставка охватывает почти тридцатилетие творческой деятельности – от листов 1990-х годов до тех, что исполнены в текущем году. 
Необычный кабинетный характер экспозиции - своеобразная стилизация под показ частной коллекции – обусловлен желанием представить работы максимально приближенными к зрителю. В камерном пространстве, изучая рисунки без оформления, знатоки и любители имеют возможность не только внимательно рассмотреть каждый штрих, но и оценить фактуру и края бумаги ручной отливки, которая нередко сама по себе является художественной составляющей графических работ.
Экспозиция «Рисунки и акварели» предоставляет ценителям искусства уникальную возможность увидеть рисунки М.Б. Атаянца такими, как они вышли из-под руки автора, в объеме, превышающем все предыдущие показы его работ.
Выставка продлится с 23 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года.

Источник: Дворец конгрессов
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