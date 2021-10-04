Школьница из Аннино Ленинградской области читает прозу лучше всех в мире

13-летняя Милена Королева вошла в тройку победителей Х юбилейного конкурса юных чтецов «Живая классика» — крупнейшего проекта по поддержке чтения в России и мире. В конкурсе ежегодно принимают участие школьники из 85 регионов России и 80 стран мира. Все они читают на русском языке отрывки из любимой прозы. Милена Королева выбрала для участия в конкурсе фрагмент повести Владимира Железникова «Чучело», и с ним выиграла сначала региональный, а затем всероссийский этап конкурса.

В суперфинале Милена встретилась еще с 4 победителями всероссийского конкурса и шестью ребятами, которые вышли в суперфинал из международного этапа.

Суперфинал конкурса стал не просто ярким шоу, но и необычным испытанием для ребят-участников — впервые дети читали отрывки из произведений в диалоге с профессиональными актёрами. За трехчасовым читательском состязанием следили сотни зрителей и сотни тысяч болельщиков в Интернете (запись можно увидеть здесь). Свои оценки участникам выставляло не только жюри, но и зрители: для этого на экран выводили шумометр оваций.

Выбирало 3 победителей из 11 ребят звёздное жюри: народная артистка России Светлана Крючкова, декан актерского факультета ГИТИСа, режиссёр Тарас Белоусов, актриса и певица Дарья Антонюк, российский актер театра и кино Денис Рожков, двукратная победительница конкурса «Живая классика» Екатерина Крыцина и режиссер, лауреат государственной премии, художественный руководитель театра «Мастерская» Григорий Козлов.

Выставлять оценки жюри было неимоверно трудно и, как сказала, Светлана Крючкова: «Если бы была моя воля, я бы вообще никакие балы не выставляла. Все ребята огромные молодцы».

Милена Королева живет в Ломоносовском районе, учится в лицее искусств в Петербурге на театральном отделении, мечтает стать режиссером.

«Чтобы добиться успеха, мне нужно было сделать три вещи — побороть свою лень, побороть свои страхи и поверить в себя. Ребята, с которыми я состязалась в конкурсе, очень сильные, и уже состязаться с ними было очень интересно!», — рассказывает Милена.

Фонд «Живая классика» проводит конкурс чтецов в десятый раз, и с помощью партнеров помогает детям не только поддерживать интерес к чтению, но и по-разному реализовывать себя. «Компания «Норникель» поддерживает конкурс «Живая классика» с 2016 года, благодаря сотрудничеству с «Норникелем» у проекта родилось несколько новых направлений: школа актёрского мастерства прошла по инициативе нашей компании в Норильске, эта школа положила начало масштабного сотрудничества «Живой классики» с театральными ВУЗами. Сотни педагогов ГИТИСа, Театрального института им. Бориса Щукина и других театральных ВУЗов провели мастер-классы и прослушивания не только в Норильске, но в других регионах России. У нас также начинались и другие проекты «Живой классики» — «Вслух» и Школа социального проектирования. «Живая классика» воспитывает думающих, способных критически мыслить людей, развивает эмпатию, мотивацию, учит сотрудничеству и умению быть убедительными — а такие гибкие навыки востребованы в любых профессиях», — говорит Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей компании «Норникель», генерального партнера фонда.

Победители суперфинала получили айфоны от фонда «Живая классика», а все участники суперфинала — ценные подарки и призы от спонсоров конкурса: электронные книги Onyxboox, сертификаты от образовательных ресурсов Uchi.ru, Geekbrains, подписки от электронной библиотеки «Литрес» и «Классного журнала» и «Понимашка».

Новый сезон конкурса стартует в октябре 2021 года. Все подробности о конкурсе и форма регистрации на сайте https://youngreaders.ru/.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший литературный проект в

стране. Ежегодно в нём принимают участие 2,5 миллиона школьников из 85

регионов России и 80 стран мира. В 2021 году конкурс «Живая классика» проходит

под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральные партнеры фонда компания «Норникель», ГК «Просвещение», МДЦ «Артек».

Полную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте конкурса youngreaders.ru и в социальных сетях:

https://vk.com/young_readers;

https://www.facebook.com/liveclassics.1/;

https://www.instagram.com/live_classics/.