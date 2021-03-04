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Питерец.ру » Культура » Школьники Санкт-Петербурга поборются за звание лучшего чтеца

Школьники Санкт-Петербурга поборются за звание лучшего чтеца

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
youngreaders.ru
В марте в Санкт-Петербурге стартуют отборочные туры X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

В марте в Санкт-Петербурге стартуют отборочные туры X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Участники конкурса – ребята 10–17 лет, которые не просто любят книги, но и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками.

Районный тур – последний перед решающим чтецким баттлом. Трое лучших чтецов каждого района будут представлять свой город в региональном этапе крупнейшего литературного проекта страны. Финальный этап и вручение специальных призов победителям в 2021 году впервые состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

В помощь школьникам в подготовке к этому важному состязанию фонд «Живая классика» записал уникальное пособие от педагогов театрального института имени Бориса Щукина. Этот мастер-класс пригодится и выпускникам, которые мечтают поступить в театральные вузы. Видео находится в свободном доступе в официальной группе конкурса: https://vk.com/video-25423332_456240921

В этом году у конкурса «Живая классика» -- юбилей. Самому масштабному проекту страны в области искусства декламации прозы исполняется 10 лет. Ежегодно в нём принимают участие 2,5 миллиона подростков со всего мира. Суперфинал в 2021 году впервые проведут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, и к юбилею для финалистов готовят специальные призы.

Выступления участников будут оценивать известные журналисты, писатели, актёры и режиссёры. В разные годы в жюри «Живой классики» были: ректор театрального института им. Бориса Щукина, народный артист Евгений Князев, телеведущие Арина Шарапова, Светлана Сорокина и Яна Чурикова, народные артисты РФ Михаил Боярский, Сергей Гармаш, заслуженные артисты России Нонна Гришаева, Наталья Варлей, Александр Олешко, Анатолий Белый и многие другие. В рамках конкурса также запланирована обширная параллельная программа, рассчитанная на широкий круг интересующихся культурой и искусством.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке театрального института имени Бориса Щукина, глав всех регионов РФ. Генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Генеральный партнёр конкурса – ПАО ГМК «Норильский никель».

Более подробную информацию вы сможете найти по ссылке: www.youngreaders.ru

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