Выставка «Рисуя жизнь» посвящена творчеству Бориса Власова и Александра Сколозубова – выдающихся графиков, чьи творческие поиски 1960-70-х годов во многом изменили направление развития советского искусства. Двух ярких мастеров роднит свобода образного выражения и виртуозное владение пластической формой. В центре внимания художников – проза жизни, наполненная своеобразной поэтикой. В первую очередь их интересуют обыденные обстоятельства, в которых проявляются особенности человеческой психологии.

Борис Власов (1936 – 1981) – художник, ставший олицетворением нового витка развития ленинградской графической культуры. Достойный продолжатель «Ленинградской школы графики» 1920-30-х годов, он в своем творчестве стремился к многоликой новизне не только художественных приемов, но и живых ощущений. Обращаясь к современности, Власов воспевал жизненно «малое», превращая его в достойное всеобщего внимания «большое» («На пляже», 1958; «Старт велогонки», 1960; «В поезде», 1965; «Интерьер с окном», 1970). Его работам свойственна легкость композиционных построений, возникающая за счет четкой линейной организации, позволяющей прочувствовать внутренние ритмы, размашистость движений. Власов – мастер, превращающий прозу в поэзию, привносящий в действительность просветленный романтизм.

Среди близких друзей и единомышленников Власова был Александр Сколозубов (1936 – 2003), его произведения также представлены на выставке. В центре внимания Александра Сколозубова, графика и книжного иллюстратора, всегда находилась жизнь во всех ее проявлениях. Поэтика его творчества, в целом, строится на любовании миром. Он рисовал все, что видел – в поезде, в автобусе, на набережной, в кафе, и с высочайшим мастерством воссоздавал атмосферу места, остроту наблюдаемой ситуации. Живая, живописная линия – главное изобразительное средство художника, которая точно передает форму и характер движения в пространстве. Его графические работы («Солнечный день», 1980; «В пятницу вечером», 1980; «Конечная остановка», 1990; «Гаражи», 1989) наполнены безошибочностью собирательных образов и лиризмом.

В экспозицию выставки вошло более 60 оригинальных работ, созданных в техниках цветной литографии, акварели и гуаши, из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков и частных коллекций.

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

10 августа — 05 сентября 2021

Открытие выставки состоится 09 августа в 18:00