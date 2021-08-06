ента новостей

13:41
В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса
13:38
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе до конца ноября перекроют одну полосу движения
13:35
Выставка «Рисуя жизнь»
13:31
Выставка «Поэзия бытия»
13:27
Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова
13:23
В Петербурге пьяного водителя задерживали со стрельбой
13:16
В Ленобласти фура сбила двоих детей
13:12
В Ленобласти разведут мост через Свирь
10:06
Учили не платить за свет и воду
09:43
А зачем вам лифт?
09:20
Они не принимают наличные
19:29
Выставка «Теплый ветер»
19:27
Выставка «Встречающиеся пространства»
19:24
Выставка испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина "Ахрония"
16:24
Центр профориентации «ВЕКТОР» провел второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи Санкт‑Петербурга
13:35
Тренировку футбольной команды СШОР №2 Невского района посетил Михаил Романов
12:55
В Петербурге мужчина после драки открыл стрельбу
11:53
Почему дорожают квартиры?
10:15
В Ленобласти полицейские провели профилактический рейд
09:57
Вишневский не пойдет на выборы?
09:22
Наличные бывают тоже нужны
00:52
Борис Вишневский не зарегистрирован кандидатом в Законодательное собрание по решению ТИК
18:24
На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
11:00
Музейные гастроли Ижорского музея в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов
10:58
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в Севкабель Порту
10:53
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера почти полмиллиона рублей
10:23
Появится «Мобильный избиратель»
09:40
Каждый десятый – инвалид
08:40
Животные не всегда дружелюбны
19:27
В Петербурге задержан подозреваемый в групповой драке
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Рисуя жизнь»

Выставка «Рисуя жизнь»

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Рисуя жизнь» посвящена творчеству Бориса Власова и Александра Сколозубова

Выставка «Рисуя жизнь» посвящена творчеству Бориса Власова и Александра Сколозубова – выдающихся графиков, чьи творческие поиски 1960-70-х годов во многом изменили направление развития советского искусства. Двух ярких мастеров роднит свобода образного выражения и виртуозное владение пластической формой. В центре внимания художников – проза жизни, наполненная своеобразной поэтикой. В первую очередь их интересуют обыденные обстоятельства, в которых проявляются особенности человеческой психологии.

Борис Власов (1936 – 1981) – художник, ставший олицетворением нового витка развития ленинградской графической культуры. Достойный продолжатель «Ленинградской школы графики» 1920-30-х годов, он в своем творчестве стремился к многоликой новизне не только художественных приемов, но и живых ощущений. Обращаясь к современности, Власов воспевал жизненно «малое», превращая его в достойное всеобщего внимания «большое» («На пляже», 1958; «Старт велогонки», 1960; «В поезде», 1965; «Интерьер с окном», 1970). Его работам свойственна легкость композиционных построений, возникающая за счет четкой линейной организации, позволяющей прочувствовать внутренние ритмы, размашистость движений. Власов – мастер, превращающий прозу в поэзию, привносящий в действительность просветленный романтизм.

Среди близких друзей и единомышленников Власова был Александр Сколозубов (1936 – 2003), его произведения также представлены на выставке. В центре внимания Александра Сколозубова, графика и книжного иллюстратора, всегда находилась жизнь во всех ее проявлениях. Поэтика его творчества, в целом, строится на любовании миром. Он рисовал все, что видел – в поезде, в автобусе, на набережной, в кафе, и с высочайшим мастерством воссоздавал атмосферу места, остроту наблюдаемой ситуации. Живая, живописная линия – главное изобразительное средство художника, которая точно передает форму и характер движения в пространстве. Его графические работы («Солнечный день», 1980; «В пятницу вечером», 1980; «Конечная остановка», 1990; «Гаражи», 1989) наполнены безошибочностью собирательных образов и лиризмом.

В экспозицию выставки вошло более 60 оригинальных работ, созданных в техниках цветной литографии, акварели и гуаши, из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков и частных коллекций.

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

10 августа — 05 сентября 2021

Открытие выставки состоится 09 августа в 18:00

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-08-2020, 11:51
Выставка «Поле экспериментов: А. Ведерников, Б. Ермолаев, В. Матюх».
8-10-2018, 10:05
Выставка архивных документов «Балет – вечное искусство красоты»
1-03-2015, 10:22
Выставка раритетных фотографий
5-08-2020, 13:21
Выставка «Перекличка эпох»
30-04-2021, 19:39
Ретроспективная выставка «Земными словами»
5-07-2021, 10:10
Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 13:16
В Ленобласти фура сбила двоих детей
0
283
29-07-2021, 11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
0
409
28-07-2021, 10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
620
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
Наверх