Payeer

ента новостей

13:53
В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана
13:47
Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»
13:24
В Петербурге пройдет обучающий клуб французского языка
13:19
Житель города Ломоносов подозревается в насилии над малолетним детьми
10:01
Ужесточат правила выдачи лицензии на оружие
09:39
До нас дошел индийский штамм
23:07
Гол Смолова с пенальти принёс «Локомотиву» Кубок России
16:38
Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам
15:09
Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»
15:01
В Петербурге проведут шлюпочную регату
14:55
В Ленобласти на пожаре пострадала женщина
14:43
В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу
14:37
Выставка «Единым ударом!»
14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
14:25
В Ленобласти ликвидирован передвижной цех по производству водки
08:45
Петербуржцы скорбят
08:07
В США теперь нельзя
20:01
«Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards
13:36
Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии
13:08
Выставка «Знаки земли»
12:29
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
12:04
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
11:58
В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника
11:42
В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег
10:55
В Ленобласти задержали подозреваемого в надругательстве над школьницами
10:42
В Петербурге ограбили 99-летнего ветерана
10:15
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения
09:49
Что не нужно пить натощак?
09:09
Вишневский снова критикует
12:47
В центре Петербурга налетчик в маск ограбил наркологическую клинику
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»

Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
22 мая музейно-выставочный центр «Россия – моя история» примет участие во Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев-2021». 

22 мая музейно-выставочный центр «Россия – моя история» примет участие во Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев-2021».  Посетители акции смогут провести увлекательный вечер и поучаствовать в программах, объединенных общей темой «Звук». «Вы готовы удивляться? Мы готовы удивлять!», - под таким девизом пройдет главная музейная ночь года в Историческом парке.

Каждый час (18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00) будут проходить тематические экскурсионные программы:

- Тематическая экскурсия «И снова слово» в экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы». Экскурсия включает рассказ о происхождении русского языка, об этапах развития русской устной и письменной речи на примере памятников русской письменности, о влиянии иностранных языков на процесс формирования русской речи.

- Тематическая экскурсия «Передатчик» в экспозициях «От великих потрясений к великой Победе» и «Россия – моя история. 1945-2016». Экскурсия посвящена эволюции способов передачи информации в XX веке. С помощью телеграфа, радио или телевидения жители нашей страны узнавали последние новости, следили за Олимпиадой-80, VI Всемирным фестивалем молодёжи и студентов в Москве и даже ловили в тайне «пиратскую» радиоволну.

- Тематическая экскурсия «Под звуки города» в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития». Экскурсия посвящена истории городских звуков и шумов. Посетители услышат многоголосье Петербурга разных эпох, попробуют уловить меняющийся ритм жизни города и характерный голос Петербурга: звуки парадных маршей, заводской гудок или веселый гомон катальных горок.

В начале каждого часа (18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00) стартуют мастер-классы для детей и взрослых:

- Мастер-класс «Голос». Участники узнают, что такое опора, как петь/говорить так, чтобы не навредить голосовым связкам, при этом используя все краски своего голоса. Мастер-класс проведет Альбина Красновская, лауреат всероссийских и международных конкурсов «Адмиралтейская звезда» и «Сибирь зажигает звезды», голос спектаклей «Dendro» и «Sea.S».

- Мастер-класс «Шумовой оркестр». Участники узнают об уникальных русских народных инструментах, услышат звучание гармошек, аккордеона, ложек, трещоток, колокольчиков, бубна и смогут поиграть на них. Мастер-класс проведет Андрей Колесник, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

- Мастер-класс «Воспроизведи». Бит-бокс — это сильная энергетика, вплетенная в ритмические и мелодичные партии, которые создаются человеческим голосом, используя только возможности собственного тела без помощи музыкальных и ударных инструментов. Участники мастер-класса смогут поэкспериментировать с собственным голосом, научатся простейшим битам и станут частью оркестра. Мастер-класс проведет Александр Марин, профессиональный музыкант, преподаватель ударных и перкуссии.

В конце каждого часа гостей будет ждать «Музыкальная пауза» - мини-концерты, в которых примут участие: Валерий Шамарин (терминвокс), Александр Левашев (музыка на бокалах), Алена Выхованец (гусли).

Вход на концерты свободный.

В 20.00 состоится лекция Элькина В.М. «Терапия ЗВУКАМИ музыки, цветом и образами».

Во время встречи каждый сможет:

- Заглянуть в звукотерапию древнего Китая.

- Познакомиться с цветовой психологией и получить личный цветовой портрет.

- Стать участником арт-терапии, посредством звуков, образов и слова.

- Получить бесценную «справку психотерапевта» об известных исторических личностях 

- Услышать в живом исполнении магические мелодии.

Элькин В.М. - кандидат медицинских наук, психотерапевт, музыкотерапевт, член европейской ассоциации психотерапии, автор нескольких книг и множества статей.

Вход на лекцию свободный.

Узнать информацию о стоимости билетов и приобрести билет на любую из программ можно на сайте myhistorypark.ru

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-05-2017, 08:41
Десятая "Ночь музеев"
16-05-2019, 14:00
Акция "Ночь музеев-2019" в Историческом парке
26-04-2021, 12:23
Исторический парк станет центральной площадкой "Диктанта Победы" в Санкт-Петербурге
16-05-2015, 09:59
«Ночь музеев»
26-05-2017, 08:27
"Ночь музеев" посетили более чем 92 тысячи человек
3-10-2019, 13:00
День учителя в историческом парке «Россия – моя история»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
116
Вчера, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
0
179
10-05-2021, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
208
10-05-2021, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
322
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
Наверх