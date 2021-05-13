Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»

22 мая музейно-выставочный центр «Россия – моя история» примет участие во Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев-2021». Посетители акции смогут провести увлекательный вечер и поучаствовать в программах, объединенных общей темой «Звук». «Вы готовы удивляться? Мы готовы удивлять!», - под таким девизом пройдет главная музейная ночь года в Историческом парке.

Каждый час (18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00) будут проходить тематические экскурсионные программы:

- Тематическая экскурсия «И снова слово» в экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы». Экскурсия включает рассказ о происхождении русского языка, об этапах развития русской устной и письменной речи на примере памятников русской письменности, о влиянии иностранных языков на процесс формирования русской речи.

- Тематическая экскурсия «Передатчик» в экспозициях «От великих потрясений к великой Победе» и «Россия – моя история. 1945-2016». Экскурсия посвящена эволюции способов передачи информации в XX веке. С помощью телеграфа, радио или телевидения жители нашей страны узнавали последние новости, следили за Олимпиадой-80, VI Всемирным фестивалем молодёжи и студентов в Москве и даже ловили в тайне «пиратскую» радиоволну.

- Тематическая экскурсия «Под звуки города» в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития». Экскурсия посвящена истории городских звуков и шумов. Посетители услышат многоголосье Петербурга разных эпох, попробуют уловить меняющийся ритм жизни города и характерный голос Петербурга: звуки парадных маршей, заводской гудок или веселый гомон катальных горок.

В начале каждого часа (18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00) стартуют мастер-классы для детей и взрослых:

- Мастер-класс «Голос». Участники узнают, что такое опора, как петь/говорить так, чтобы не навредить голосовым связкам, при этом используя все краски своего голоса. Мастер-класс проведет Альбина Красновская, лауреат всероссийских и международных конкурсов «Адмиралтейская звезда» и «Сибирь зажигает звезды», голос спектаклей «Dendro» и «Sea.S».

- Мастер-класс «Шумовой оркестр». Участники узнают об уникальных русских народных инструментах, услышат звучание гармошек, аккордеона, ложек, трещоток, колокольчиков, бубна и смогут поиграть на них. Мастер-класс проведет Андрей Колесник, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

- Мастер-класс «Воспроизведи». Бит-бокс — это сильная энергетика, вплетенная в ритмические и мелодичные партии, которые создаются человеческим голосом, используя только возможности собственного тела без помощи музыкальных и ударных инструментов. Участники мастер-класса смогут поэкспериментировать с собственным голосом, научатся простейшим битам и станут частью оркестра. Мастер-класс проведет Александр Марин, профессиональный музыкант, преподаватель ударных и перкуссии.

В конце каждого часа гостей будет ждать «Музыкальная пауза» - мини-концерты, в которых примут участие: Валерий Шамарин (терминвокс), Александр Левашев (музыка на бокалах), Алена Выхованец (гусли).

Вход на концерты свободный.

В 20.00 состоится лекция Элькина В.М. «Терапия ЗВУКАМИ музыки, цветом и образами».

Во время встречи каждый сможет:

- Заглянуть в звукотерапию древнего Китая.

- Познакомиться с цветовой психологией и получить личный цветовой портрет.

- Стать участником арт-терапии, посредством звуков, образов и слова.

- Получить бесценную «справку психотерапевта» об известных исторических личностях

- Услышать в живом исполнении магические мелодии.

Элькин В.М. - кандидат медицинских наук, психотерапевт, музыкотерапевт, член европейской ассоциации психотерапии, автор нескольких книг и множества статей.

Вход на лекцию свободный.

Узнать информацию о стоимости билетов и приобрести билет на любую из программ можно на сайте myhistorypark.ru