Фестиваль изобретательной музыки St. Fields

Фестиваль изобретательной музыки Fields отправляется в северную экспедицию. Озаглавленный St. Fields, петербургский выпуск пройдет 3-4 июля в живописных просторах Севкабель Порта, на берегу Финского залива.

Отдавая приоритет искренним и непосредственным, St. Fields заглянет в закрома петербургского андеграунда, обнародует аутентичные музыкальные артефакты, таящиеся на необъятных землях от Карелии до Камчатки, и напоследок восполнит дефицит заморского авангарда.

В эти выходные Севкабель Порт станет пристанищем для ненасытных музыкальных гедонистов, пытливых исследователей звука и рейверов свободного полета. Диковинная электроника и первозданный фольклор, безбрежный эмбиент и своенравный джаз, новая композиторская музыка и оголтелый рейв-поп — St. Fields докажет опытным путем, что противоположности все-таки притягиваются.

Петербург для Fields — больше, чем просто город. Обладая статусом культурной столицы и особым географическим положением, он с давних пор воплощал в себе идею моста между двумя цивилизациями — «ортодоксальным Востоком» и «прогрессивным Западом». Исторический контекст города оказался точной рифмой к мультикультурной идеологии фестиваля, сложившись в единый пазл St. Fields.

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Фестиваль Fields пришел в Москву в 2014 году. Местом проведения стал парк искусств «Музеон», совсем недавно прошедший этап реновации. Получивший поддержку московского Департамента Культуры, фестиваль поставил перед собой амбициозную цель — реформировать сложившуюся практику городских мероприятий, сделав упор на новое и неизведанное. Сохраняя свободный вход для всех желающих, фестиваль предложил горожанам окунуться в мир изобретательной музыки и авангарда.

Парковый период фестиваля продлился до 2018-го года включительно. Четыре выпуска Fields состоялись на территории Музеона, Парка Горького и Сада Баумана. Начиная с 2015-го года фестиваль стал проходить в привязке ко Дню города, превратившись в альтернативный музыкальным праздник для городской интеллигенции. 2019-й год оказался для Fields переломным — из городских парков фестиваль перебрался в индустриальное пространство Mutabor, заметно увеличившись в масштабах и расширив собственный формат.

От Калифорнии до Красноярского края, от Исландии до индонезийской Джавы — с каждым годом география Fields продолжает расширяться, открывая посетителям фестивалья все новые музыкальные артефакты из самых неожиданных точек земного шара.

Hauschka, Charlemagne Palestine & Mika Vainio, Hildur Guðnadóttir, Senyawa, Laraaji, Carl Stone, Sote, NHK yx Koyxen, SHXCXCHCXSH, Abul Mogard, Kedr Livanskiy, Islam Chipsy, Murcof & Vanessa Wagner, Mark Fell & Sandro Mussido, Abul Mogard, Brandt Brauer Frick, Stein Urheim, WaqWaq Kingdom, James Blackshaw, Patten, uSSSy, Rashad Becker, Nikita Zabelin & Peter Theremin, Kave NV, Heatsick, Mike Cooper, Moa Pillar, Ishome, 4 Позиции Бруно, ИльяМазо, ГШ и многие другие — за годы существования на фестивале Fields успело выступить свыше 200 музыкальных проектов со всего мира.