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Питерец.ру » Культура » Открытие выставки Владимира Табанина «Русские забавы»

Открытие выставки Владимира Табанина «Русские забавы»

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Персональная выставка «Русские забавы» художника Владимира Табанина

Персональная выставка «Русские забавы» художника Владимира Табанина (род. 1934) знакомит с творчеством классика советско-российского искусства. Живописец, график, автор монументальных росписей, мозаичных и витражных панно на выставке в МИСП предстает как автор острого современного видения. Его станковые жанровые и портретные композиции, созданные в 1990-2000-е годы и составляющие экспозицию, — это гротескные фантазии с приметами времени, с напряжением, вечной абсурдностью и неустроенностью бытия.

Табанину особенно интересен постперестроечный период. И хотя зритель видит на полотнах отражение разных сторон современной жизни, живописец превращает все в некую фантасмагорию, воспринимающуюся как сюрреалистические забавы. Главное действующее лицо его произведений — это типичный русский человек, который умудряется порой чрезмерно отдыхать, любит веселиться, трудиться и мечтать, а иногда и пострадать. Все персонажи его картин внутренне свободны и просто живут, не стараясь казаться лучше. Олицетворением этой фантасмагории и формулы перестройки, которую автор расценивает как пропасть, становится картина «Перестройка» (2013). И потому бабушка-ветеран изображена им на костылях, двигающаяся по проволоке над толпою безмозглых зевак, беспомощных и циничных политиков, продажных журналистов, путан, выпивох и негодяев. Но драматизм эпохи в Табанинском «цирке» не сгущается. Автор смотрит на это даже с чувством юмора, утрируя происходящее в стране. Так, квинтэссенцией брутального русского характера для Табанина является его Геракл (Геракл, 2015), который тащит на себе воз катаклизмов истории.

Острая индивидуальность художника позволяет ему также в нетривиальных образах представить жизнь русской деревни, жизнь которой раскрывается во всем многообразии и полярность проявлений, со всеми ее радостями и горестями. Одна из самых пронзительных композиций — «Две Веры» (1991). Нескладные, деформированные фигуры, тревожный колорит казалось бы незамысловатой сцены у колодца наводят на размышления о судьбах деревни и шире — русской действительности на исходе двадцатого века. Однако при всей глубине и серьезности поднимаемых Табаниным тем, где-то в его душе прячется озорной Пан, воображающий пышнотелую нимфу в водах Мсты и наслаждающийся кульбитами раскрасневшихся баб на синем снегу (Река Мста, 2005; Мороз и солнце, 2005).

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

27 августа – 20 сентября 2020

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
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