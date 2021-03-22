2 апреля в концертно-выставочном пространстве Дома-музея Ф. И. Шаляпина откроется выставка «Кто ты, папа русского стендапа?». Создатели выставки решили показать, как мощна и глубока корневая система легкого жанра, который лишь недавно стали называть модным англицизмом. Сегодняшний стендап вчера был юмористической миниатюрой, репризой, скетчем. Нынешних стендаперов еще недавно называли юмористами и сатириками, артистами разговорного жанра. Путь от великих артистов советской эстрады до современных комеди-клабберов окажется не слишком длинным: камерное пространство выставки диктует стремительную, пунктирную подачу с легким детективным акцентом. В центре экспозиции, разумеется, окажется эстрадная сцена: на ней пройдет целая серия «живых» стендап-вечеров.

В основу исторической части экспозиции легла коллекция Григория Марковича Полячека, известного актёра, режиссёра и историка эстрады, которая хранится в фондах Музея театрального и музыкального искусства. На выставке будут впервые представлены широкой публике рисунки, шаржи, афиши, фото, документы, которые Аркадий Райкин, Николай Смирнов-Сокольский, Петр Муравский, Мария Миронова и другие артисты эстрады и их наследники передавали в коллекцию Григория Марковича из личных архивов.

С помощью большой «детективной доски», какие часто появляются в криминальных фильмах, можно будет проследить взаимосвязи между крупнейшими героями советской и постсоветской эстрады, например, между Аркадием Райкиным и Михаилом Задорновым, Михаилом Жванецким и Ираклием Андронниковым, Риной Зеленой и Григорием Гориным. Детективная доска должна показать, как эстрадно-юмористические театральные проекты начала XX века «Кривое зеркало», «Синяя блуза», «Летучая мышь» или «Балаганчик» трансформировались в КВН, телевизионные «Голубые огоньки» и программу «Вокруг смеха». Видео-антология советской эстрады и юмора станет не просто дополнением, но гвоздем экспозиции.

В рамках выставки пройдут концерты, творческие вечера и импровизации. В Доме-музее Ф. И. Шаляпина выступят Антон Борисов, Михаил Шац, Сергей Рост, Вадим Жук, молодые стендап-комики. Следите за анонсами!

Наконец, публике тоже дадут право голоса: выбрать «Папу русского стендапа» можно с помощью входного билета, который оформлен как настоящий бюллетень избирателя. Итоги выборов будут подводиться в конце каждого месяца.

Кураторы выставки – Антон Борисов, Екатерина Сотникова.