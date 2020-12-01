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Питерец.ру » Культура » «Театральная доставка. БДФквест» расширяет границы и переходит в онлайн

«Театральная доставка. БДФквест» расширяет границы и переходит в онлайн

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Опубликовал: Вадик Котов
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Безопасный театр 2020 года: «Театральная доставка. БДФквест» расширяет границы и переходит в онлайн

В Петербурге и еще 8 городах России завершился офлайн этап городской игры «Театральная доставка.БДФквест». Но это только начало нового этапа, по просьбам родителей квест продлен в онлайн формате на сайте Международного Большого Детского фестиваля. Интерактивная онлайн игра будет доступна всем, у кого есть доступ к сети Интернет.

Квест - новая форма безопасной театральной̆ коммуникации – «гастроли без границ». Универсальный̆ проект в тренде сегодняшнего времени, развивающий̆ идею присутствия театра в любом месте, в любое время благодаря онлайн сервису.

Проект Театральная доставка.БДФквест был запущен в начале ноября и завершил свою офлайн работу 30 ноября. Десятки плакатов городской игры висели на улицах города, QR-коды на них позволяли с помощью гаджета отправиться в увлекательное театральное путешествие. Герои известных постановок, собранные по всей стране, давали творческие задания участникам проекта. За это время множество мальчиков и девочек вместе с родителями прошли по маршрутам театрального квеста. Театральная доставка.БДФквест проходил офлайн в 9 городах, включая Санкт-Петербург, он  был приурочен к проходящему в эти дни Международному  Большому Детскому Фестивалю. Литературной̆ основой̆ проектов стали спектакли-номинанты Большого Детского Фестиваля и их герои.

Сам Фестиваль завершился в конце ноября, лауреатов определило детское жюри ими стали:

1. Лучший драматический спектакль – «Мой дедушка был вишней», Театральная компания «Новый театр»; «Сочинение про Джобса», Театральный проект 27

2. Лучший спектакль театра кукол – «Самый лучший папа», Пензенский областной театр «Кукольный дом»; «Бах-бах-бах», Ханты-Мансийский театр кукол

3. Лучший музыкальный спектакль – «Сказки 1001 ночи», Тюменский драматический театр; «Шинель», Чувашский государственный театр юного зрителя им. Михаила Сеспеля

4. Лучшее кино для детей – «Робо», Реж. Сарик Андреасян; «Холоп», Реж. Клим Шипенко

5. Лучший анимационный фильм для детей – «Кораблик, который хотел летать», реж. Екатерина Филиппова

6. Лучший цирковой номер – серия цирковых номеров в жанре клоунада «Музыкальная труба», «Селфи», «Бадминтон», «Барабаны», руководитель номеров Андрей Аверюшкин

7. Лучший пример патриотического воспитания – «Подольские курсанты», реж. Вадим Шмелев

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

8. Приз «Легенда театра для детей и юношества» - Тереза Дурова, художественный руководитель Театриума на Серпуховке

9. Приз от художественного руководителя фестиваля – «Гамлет», Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова

10. Приз от оргкомитета фестиваля – «Хроники Нарнии. Племянник чародея», Красноярский театр юного зрителя

11. Приз от родителей детского жюри фестиваля – «Про Лёлю и Миньку», режиссер-постановщик Анна Чернакова.

В течение полутора месяцев в рамках фестиваля были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества. Из-за ограничений вся программа фестиваля проводилась в онлайн формате, Всего в конкурсной и внеконкурсной программе показали свои проекты 80 участников.

В оргкомитет Квеста поступило много обращений от родителей дать возможность тем, кто сегодня, в этот непростой год, остается дома, а также тем, кто проживает в отдаленных городах, где квест не проходил офлайн, принять участие в увлекательной театральной игре. В этой связи организаторами БДФквеста и МБДФ было принято решение отказаться от территориальных границ и еще больше обезопасить участников, предоставив возможность получать и выполнять задания квеста не выходя из дома – БДФквест продлен до 10 декабря в онлайн формате. Для того, чтобы принять участие теперь достаточно зарегистрироваться на странице квеста, для этого необходимо перейти на сайте Международного Большого Детского фестиваля (https://grandkidsfest.ru/quest), и можно начинать путешествие.

«Мы, наверное, именно такой квест и искали, чтобы можно было делать его не за раз в один день, а подойти размеренно к творческим заданиям и поискать вдохновения. Актеры превосходные, все так естественно и искренне, что младшая даже взаправду испугалась, увидев краем глаза задания старшего брата», - поделилась своими впечатлениями мама участников квеста Анна Дадян.

Участникам игры «Театральная доставка.БДФквест» необходимо снять видео на заданную тему и выложить его в социальную сеть с хэштегом #БДФквест. Регистрация даёт доступ ко всем роликам на маршруте, сам маршрут зависит от возрастной категории ребенка. Правила остаются прежними, участники онлайн квеста смогут претендовать на получение ценных призов, а те, кто прошли квест в офлайн формате, получат преимущество в виде дополнительных 100 баллов. Теперь нет границ: регистрируйтесь, участвуйте и выигрывайте.

Онлайн-квест продлится до 10 декабря включительно, адрес сайта: https://grandkidsfest.ru/quest. Победители будут объявлены 15 декабря.

Призы победителям предоставят партнеры квеста: мастерская «Trick Trek», детское бюро «Культурный кот», «CINEMOOD», театр теней «Тень-Тень», «Hamleys», Arzamas и издательства «Питер», «Поляндрия», «КомпасГид» и «Самокат».

Проект Театральная доставка разработка творческого сообщества Intervallo lucido (художники: Лилит Шеина, Андрей Ильяшенко, Ярослав Малышев).

Международный Большой Детский фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.

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