Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов

Призом Конкурса является право заключить договор с Организатором на передачу исключительных прав на сценарий пилотной серии сериала с суммой вознаграждения 100 000 рублей, а также договор на дальнейшее сотрудничество по созданию сценариев для дальнейших серий.

К участию в конкурсе приглашаются авторы сценариев веб-сериалов с проектами на уровне сценарной заявки, поэпизодного плана сезона и готового сценария пилотной серии. Наличие поэпизодного плана – желательное, но не обязательное условие. Наличие сценария пилотной серии - обязательное условие. В случае победы проекта на этапе заявки, проект будет доработан до стадии готового сценария в сценарной комнате.

Требования к формату веб-сериала: хронометраж серии до 10-15 минут, количество серий 10-12. Темы и жанры могут быть любыми в рамках действующего законодательства. Преимущество будет отдано недорогим в производстве проектам (современная эпоха, доступные локации, небольшое количество персонажей).

Победитель конкурса заключит договор с киностудией Ленфильм, его проект веб-сериала будет доработан и запущен в производство. При этом автор будет приглашен в сценарную комнату на Ленфильме по разработке веб-сериалов. Также по усмотрению организаторов конкурса к работе сценарной комнаты могут быть приглашены авторы других проектов, не занявших призовые места.

Для того, чтобы принять участие необходимо до 31 июля отправить следующие документы:

– Анкету;

– Заявку веб-сериала;

– Поэпизодный план сезона (если есть);

– Сценарий пилотной серии.

Регламент конкурса: https://drive.google.com/file/d/1lWgmsvz2D80jKfY6b9GuqEOZ6btUDRbJ/view?usp=sharing

Отправитель заявки гарантирует, что является автором заявленного проекта и обладает всеми правами на сценарий, а также что имущественные права не были ранее переданы третьим лицам. Также автор гарантирует, что заявленный проект не будет участвовать в других сценарных конкурсах до даты окончания конкурса.

Заявка: https://clck.ru/PJNvL

Объявление шорт-листа: 15 августа

Объявление победителей: 31 августа