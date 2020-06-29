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Питерец.ру » Культура » Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов

Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Ленфильм
Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов

Призом Конкурса является право заключить договор с Организатором на передачу исключительных прав на сценарий пилотной серии сериала с суммой вознаграждения 100 000 рублей, а также  договор на дальнейшее сотрудничество по созданию сценариев для дальнейших серий.  
К участию в конкурсе приглашаются авторы сценариев веб-сериалов с проектами на уровне сценарной заявки, поэпизодного плана сезона и  готового сценария пилотной серии. Наличие поэпизодного плана  – желательное, но не обязательное  условие. Наличие сценария пилотной серии  -  обязательное условие.  В случае победы проекта на этапе заявки, проект будет доработан до стадии готового сценария в сценарной комнате.
Требования к формату веб-сериала: хронометраж серии до 10-15 минут, количество серий  10-12. Темы и жанры могут быть любыми в рамках действующего законодательства. Преимущество будет отдано недорогим в производстве проектам (современная эпоха, доступные локации, небольшое количество персонажей).
Победитель конкурса заключит договор с киностудией Ленфильм, его проект веб-сериала будет доработан и запущен в производство. При этом автор будет приглашен в сценарную комнату на Ленфильме по разработке веб-сериалов. Также по усмотрению организаторов конкурса к работе сценарной комнаты могут быть приглашены авторы других проектов, не занявших призовые места.
Для того, чтобы принять участие необходимо до 31 июля отправить следующие документы:
 – Анкету;
– Заявку веб-сериала;
– Поэпизодный план сезона (если есть);
– Сценарий пилотной серии.
Регламент конкурса: https://drive.google.com/file/d/1lWgmsvz2D80jKfY6b9GuqEOZ6btUDRbJ/view?usp=sharing
Отправитель заявки гарантирует, что является автором заявленного проекта и обладает всеми правами на сценарий, а также что имущественные права не были ранее переданы третьим лицам. Также автор гарантирует, что заявленный проект не будет участвовать в других сценарных конкурсах до даты окончания конкурса.
Заявка: https://clck.ru/PJNvL
Объявление шорт-листа: 15 августа
Объявление победителей: 31 августа

Источник: Ленфильм
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