Объявлен список финалистов Всероссийской премии «Культура онлайн»

Экспертный совет определил список финалистов Всероссийской премии «Культура онлайн». Специалисты из числа деятелей культуры, ведущие представители СМИ, эксперты по стратегическим коммуникациям оценили 235 работ из 43 регионов Российской Федерации, созданных и действующих в онлайн-режиме и с использованием IT-технологий.
С 3 по 9 ноября члены Экспертного совета, возглавляемого статс-секретарем –заместителем Министра культуры Российской Федерации Аллой Маниловой, изучили 235 проектов самых различных форматов: виртуальные экскурсии и выставки, мастер-классы и лекции, фильмы, трансляции концертов и спектаклей. Главное, что их объединяет, – применение передовых информационных инструментов и Интернета. Целью премии «Культура онлайн», учрежденной дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума, является поддержка культурных инициатив в сфере освоения цифрового пространства. Актуальность этого процесса стала еще очевиднее в условиях борьбы с пандемией и использования новых методов взаимодействия с аудиторией.
В список финалистов, набравших наибольшее количество баллов, вошли 25 работ. Ими стали:
«ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ»
- Исполнение песни «День Победы» сводным коллективом из 1000 молодых музыкантов под управлением Юрия Башмета к 75-летию
- Победы в Великой Отечественной войне, Русское концертное агентство.
- «Круги Данте», ТАСС.
- Марафон Искусства ВКонтакте, социальная сеть ВКонтакте.
- «Наедине с Пушкинским», ГМИИ им. А. С. Пушкина.
- Российско-немецкая музыкальная академия онлайн ‒ к 75-летию окончания Второй мировой войны, RCCR Projects GmbH.
«ОНЛАЙН-ПРОРЫВ»
- Международный фестиваль музеев «Интермузей-2020», МФМ «Интермузей».
- Показательное представление XIII военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», Международный Культурный Центр «Спасская башня».
- Портал «Культура.рф», Культура.рф.
- «Третьяковка с …», мультимедийный сервис Okko, ПАО Сбербанк, Государственная Третьяковская галерея.
- Online-марафон Dance Open, некоммерческое партнерство «Дансе Оупен фестиваль».
«ИНТЕГРАЦИЯ IT И КУЛЬТУРЫ»
- «Бахметьевский гараж и вокруг него», Еврейский музей и центр толерантности.
- «Музей исчезнувших картин», медиагруппа «Россия сегодня».
- Театр в 360° «Новый взгляд», Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А. К. Толстого.
- AR-квест «Код жизни», Государственный Дарвиновский музей.
- Smart Museum, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
«ЛУЧШАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА»
- Запуск digital-платформы musicAeterna.org, коллектив musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса и Банка ВТБ.
- «Когда мы дома», мультимедийный сервис Okko и ПАО Сбербанк.
- «Мы в музей», Одноклассники и Mail.ru Group.
- «PRO.Культура.рф», Культура.рф.
- Stay Home with Russian Seasons, АНО «Русские сезоны».
«ЛУЧШАЯ SMM-КАМПАНИЯ»
- #ИзоИзоляция × НаединесПушкинским, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
- Аккаунт «Культурно» в TikTok, Культура.рф.
- Блог об истории, культуре, традициях русского народа @dollinachudes, Жанна Андриевская.
- Первый instagram-музей @Pictorialart.ru, Дмитрий Авдеенко.
- Школа популярного искусства OP_POP_ART, Анастасия Постригай.
Лидером среди всех номинаций стал «Лучший онлайн-проект» – всего было подано 100 работ. В связи с этим Экспертный совет принял решение выбрать не одного победителя, а сразу трех – первое, второе и третье место соответственно.
Кроме того, в ходе обсуждения стала очевидной необходимость в дополнительной номинации – «Специальный приз жюри», которая объединит в себе проекты, посвященные 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.
Географически участники конкурса представляют 43 региона Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Чувашская республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, Республика Саха (Якутия), Амурская область и другие.
Есть и международный проект, объединивший специалистов России и Германии.
Оценивались заявки по шести критериям:
- Инновационность.
- Культурная ценность.
- Охват аудитории (упоминание в СМИ, количество подписчиков, количество просмотров, скачиваний и т. п.)
- Масштабируемость/потенциал.
- Социальная значимость.
- Пользовательский опыт.
Церемония награждения пройдет 11 ноября 2020 года в 18:00 в онлайн-формате на официальном сайте Санкт-Петербургского международного культурного форума, в социальных сетях, а также на портале Культура.РФ.
Справочная информация:
Всероссийская премия «Культура онлайн» учреждена дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума в связи с ускоренным развитием цифровизации среди учреждений культуры. От внедрения цифровых технологий в работу учреждений культуры напрямую зависит возможность привлечения новой аудитории и популяризации своей деятельности. В 2020 году премия состоится впервые.
Целью премии «Культура онлайн» является поощрение культурных учреждений, активно внедряющих онлайн-технологии в свою работу, а также значимых проектов в сфере культуры, осуществленных с помощью новейших информационных средств. К выдвижению проектов приглашаются учреждения культуры, творческие союзы, общественные организации, объединения, блогеры и другие организации, реализовавшие свои проекты в сфере культуры.
Премия предполагает награждение лучших проектов в сфере культуры за 2019-2020 гг., которые реализовали или реализуют свою деятельность в онлайн-формате или с применением IT-технологий, в рамках пяти номинаций: «Онлайн-прорыв года», «Лучшая онлайн-платформа», «Лучшая SMM-кампания», «Лучший онлайн-проект», «Интеграция IT и культуры».