Исторический парк и ГМЗ «Царское Село» представят виртуальную выставку об истории восстановления царскосельских дворцов

8 мая 2020 года на портале rmiweb.spb.ru откроется виртуальная выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла».

Совместный проект Санкт-Петербургского Исторического парка «Россия – моя история» и музея-заповедника «Царское Село» посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этой выставкой Исторический парк откроет цикл мероприятий по проведению в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти народа.

Выставка познакомит виртуальных посетителей с военными страницами истории Царского Села; подвигом тех, кто помогал эвакуировать музейные предметы и защищал музейный комплекс; героическим послевоенным восстановлением ансамбля, не имеющим аналогов в мировой реставрационной практике.

– С директором Исторического парка Олегом Александровичем Чернягой мы планировали провести эту выставку в традиционном ключе, но эпидемиологическая обстановка решила всё за нас. Мы принимаем вызов и выходим онлайн, записали аудиоэкскурсию. Надеемся, что посетители, закалённые периодом самоизоляции и уже хорошо адаптировавшиеся в культурном интернет-пространстве, проявят к выставке искренний интерес и узнают что-то новое об этом трагическом периоде нашей царскосельской истории. А затем, как и задумывали изначально, представим выставку в реальности, – говорит директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Для удобства пользователей выставка состоит из разделов, которые знакомят с основными вехами жизни музея с предвоенного периода до наших дней. Документы, фотографии, кадры видеохроники, автохромы, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства, а также экспликации и расширенные аннотации – всё это станет иллюстрацией для рассказа о Царском Селе. Особые акценты авторы выставки сделали на теме эвакуации музейных предметов и возвращении в коллекцию тех, которые были похищены в годы войны.

Среди предметов из коллекции музея, которые будут представлены в экспозиции виртуальной выставки, – стул из Китайского зала – образец мебельного искусства, изготовленный в составе гарнитура в Китае в 1770-х годах специально для Европы. Комплект из 47 лаковых стульев украшал этот интерьер Екатерининского дворца до начала войны. 10 предметов были отправлены в эвакуацию в Сарапул. В 1946 году один из не эвакуированных стульев из этого гарнитура обнаружили на руинах Королевского замка в Кёнигсберге.

Еще один предмет, свидетель того времени, – дневник старшего ефрейтора Курта Бютнера, который проходил службу в полицейской дивизии и участвовал в наступлении на Ленинград, в оккупации города Пушкина и битве за Волхов в 1942 году. Дневник передал в 2000 году на хранение в музей сын автора Рейнхольд Бютнер.

Посетители виртуальной выставки увидят подлинные фрагменты панелей Янтарной комнаты (Берлин. 1700‒1710-е) – резные объемные детали, входившие в декор больших панелей среднего яруса интерьера, а также фрагменты профилированных тяг панелей нижнего яруса. Как известно, Янтарная комната не была эвакуирована. Снятые со стен, тщательно упакованные в ящики панели вместе с другими произведениями искусства нацисты отправили в Кёнигсберг. В ноябре 1941-го Альфред Роде, хранитель кёнигсбергского собрания изделий из янтаря, сообщил местной прессе о том, что Янтарная комната, «встроенная» в Кёнигсбергский замок, открыта для обозрения. После вступления в 1944-м советских войск в Восточную Пруссию янтарные панели демонтировали и вывезли из зоны боевых действий. Последующие почти 70 лет, вплоть до сегодняшнего дня, судьба подлинной Янтарной комнаты остается загадкой. Воссоздание уникального интерьера Екатерининского дворца продолжалось более двадцати лет. Для посетителей она открылась в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга – 31 мая 2003 года.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

С 1918 года бывшие пригородные императорские резиденции стали музеями: Екатерининский дворец принял первых посетителей 9 июня, а Александровский – 23 июня. Последняя предвоенная инвентаризация проводилась в 1939 году, во дворцах-музеях города Пушкина числилось 108 632 предмета.

Подготовка предметов – живописи, гравюр, фарфора, бронзы, мебели – к эвакуации проводилась сотрудниками дворцов-музеев с первых дней войны. Одновременно они занимались консервацией архитектурных памятников. Первая партия, куда вошли наиболее ценные экспонаты, в том числе, изделия из драгоценных металлов, две итальянские мозаики из Агатовых комнат, бюро Веретенникова, планы и чертежи царскосельских строений, – отправилась в Горький уже 30 июня 1941 года. За ней последовали вторая и третья очереди. Но уже к октябрю Горький превратился в прифронтовой город, участились налеты вражеской авиации. 8 ноября предметы из пушкинских музеев погрузили в вагоны и отправили в Томск, а оттуда – в Новосибирск. Экспонаты четвертой и пятой очередей отправились в Сарапул. Шестую – заключительную – партию предметов на грузовиках перевезли в Исаакиевский собор.

Пушкин находился в оккупации 28 месяцев – с 17 сентября 1941 года по 24 января 1944 года. В сентябре 1941-го в городе оставалось около 35 тысяч человек, к маю 1942-го эта цифра уменьшилась до 1300 человек. Сильно пострадал дворцово-парковый ансамбль. Из 55 залов Екатерининского дворца частично уцелели только 10, но и они находились в плачевном состоянии. Пострадал и Александровский дворец. Многие парковые павильоны, ставшие огневыми точками, были полностью или частично разрушены. В парках, изрытых траншеями и блиндажами, было повреждено 25 мостов, около 50 плотин и каскадов. Общие цифры утрат подтверждают невосполнимость потерь военного времени: до начала войны в Екатерининском дворце числилось 54 154 предмета, из которых за годы войны утрачено 42 133 предмета, в Александровском дворце – из 52 588 предметов утрачено 44 834. Вывезенная фашистами Янтарная комната, поиски которой продолжаются до сих пор, стала символом утрат военного времени.

Восстановление Екатерининского дворца началось в 1957 году. В 1958-м открылась первая выставка предметов из музейных фондов, а в 1959-м первые посетители смогли увидеть первые реставрированные интерьеры Екатерининского дворца – Предхорный и Стасовский залы, Зеленую столовую, Официантскую, Голубую гостиную. Имена тех, кто занимался восстановлением ансамбля Царского Села, составили славу ленинградской школы реставрации, известной во всем мире. Это Александр Кедринский, Яков Казаков, Лилия Швецкая, Раиса Слепушкина, Алексей Кочуев, мастера Царскосельской янтарной мастерской и многие другие.

Воссоздание царскосельского ансамбля продолжается до сих пор. За последние годы вернулись в экспозицию церковь Воскресения Христова и Лионский зал Екатерининского дворца, реставрированы павильоны «Арсенал» и «Шапель» в Александровском парке, в здании Ратной палаты открыт первый в России музей, посвященный Первой мировой войне. Масштабная реставрация проходит в Александровском дворце: в скором времени откроются для посетителей первые восемь помещений личной половины императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. В октябре 2019-го стартовал масштабный проект «Екатерина II. Личное пространство», который предполагает воссоздание интерьеров императрицы на втором этаже Зубовского флигеля Екатерининского дворца.

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