Приставы не могут забрать у собственника разрушающийся исторический памятник

Постоялый двор Ф.Н. Слепушкина умирает в руках нерадивого хозяина, а приставы по решению суда не могут забрать здание в госсобственность. Оно было приватизировано ОАО «Технопарк» ещё в 1993 году. Компания совершенно безответственно отнеслась к объекту культурного наследия, доведя памятник до аварийности. В 2008 году его даже предлагали отправить под снос. Через два года фирма заключила с КГИОП охранное обязательство, но собственник продолжил игнорировать необходимость работ. Вскоре случился пожар, и дом утратил фронтоны, кровлю и элементы декора. В итоге в 2015 году арбитражный суд удовлетворил иск КГИОП к собственнику здания об изъятии памятника. Ответчик не оспаривал данное решение, однако оно не было исполнено.

Летом прошлого года КГИОП вновь обратился в суд. По итогу вышло постановление о взыскании с «Технопарка» по 20 тысяч рублей в месяц до исполнения постановления об изъятии объекта. После компания подала кассационную жалобу с требованием отменить штрафные выплаты. На днях иск этот был удовлетворён. Суд принял во внимание, что по закону «Об объектах культурного наследия…» памятник не может быть изъят у собственника безвозмездно. Его можно либо выкупить, либо выставить на торги. Окончательное решение не было принято, а вопрос о неустойке был возвращён на рассмотрение в первую инстанцию. Как заявила представитель комитета Ксения Черепанова, КГИОП намерен отстаивать необходимость стимулирования ОАО «Технопарк» к передаче памятника в собственность Санкт–Петербурга посредством установления судебного штрафа.



Адекватная оценка стоимости и состояния объектам просто необходима. Так, собственник Пальмовой оранжереи, располагающейся на углу Шпалерной и Потемкинской улиц, выставил здание на продажу летом прошлого года за 49 млн рублей. После по непонятным причинам цена подскочила до 175 млн рублей. Такой подход может оставить теплицы без необходимого ремонта и не позволит более инициативным и ответственным инвесторам выкупить и отреставрировать здание. Не исключено, что из-за специфического климата Петербурга угроза разрушения оранжереи наступит очень скоро.



Впрочем, даже переход в госсобственность также ничего не гарантирует памятникам. Пробирная палата стала тому доказательством. Больше 10 лет назад объект отдали компании «Легион» для проведения реставрационных работ. Фирма оставила от памятника истории и архитектуры XVIII—XIX веков только фасад и котлован, который периодически заполняется водой. Необходимые процедуры так и не были проведены, а его восстановление находится под большим вопросом. В 2014 году договор с «Легионом» был расторгнут, с тех пор остатки Пробирной палаты продолжают разрушаться, но власти не торопятся передать его новым арендаторам. Собственных же средств бюджета на восстановление всех исторически ценных объектов просто не хватит.



В весьма непонятной и подвешенной ситуации оказался ещё один памятник архитектуры – Конюшенное ведомство. Огромное здание уже несколько десятков лет находится в аварийном состоянии. Ранее фирма-арендатор снесла часть построек и собиралась превратить строение в апарт-отель. Вмешательство градозащитников спасло объект от полной перепланировки. В прошлом году Смольный открыл выставку проектов по реконструкции ведомства, впоследствии все варианты были признаны недоработанными. Однако администрация города и сама тормозит проведение конкурса, задерживая публикацию необходимых документов и предлагая бизнесу невыгодные условия взаимодействия.

Без привлечения дополнительных частных средств эти здания могут безвозвратно исчезнуть. Завышенная цена, бюрократизм, медленная окупаемость и сложности в реализации идей в исторических стенах лишь отталкивают потенциальных инвесторов. Если администрация города намерена сохранить большую часть памятников Санкт-Петербурга, то необходимо продумать более выгодные для бизнеса условия и допускать до реконструкции лишь проверенные компании с продуманными проектами.