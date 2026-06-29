В Петербурге подведены итоги работы системы обязательного медицинского страхования

В ходе заседания Правления Территориального фонда ОМС вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий обозначил финансовые планы и ключевые векторы развития здравоохранения города.

«Здравоохранение является одним из десяти ключевых приоритетов социально-экономического развития города, утверждённых Губернатором Александром Бегловым. Эта установка определяет наш курс на повышение доступности и качества помощи для каждого жителя. Задача перед нами общая — чтобы каждый житель Петербурга, обращаясь за медицинской помощью, получал её качественно и своевременно», — подчеркнул Владимир Омельницкий.

Город продолжает поддерживать отрасль масштабными инвестициями. Проект бюджета Территориального фонда ОМС достигает почти 194 миллиардов рублей. Такая поддержка дает реальные результаты: за первые пять месяцев текущего года доступность помощи для онкобольных увеличилась почти на 10%. Более 385 тысяч человек уже воспользовались программой диспансеризации репродуктивного здоровья. Кроме того, оснащение клиник современной техникой помогает значительно улучшить качество лечения.

«Правительству города важны обратная связь и оценка жителями результатов работы и качества предоставляемых услуг. Это позволяет нам оперативно реагировать на запросы горожан. 89 тысяч обращений за квартал говорят о высокой требовательности петербуржцев к качеству и организации медицинской помощи», — отметил Владимир Омельницкий.

В завершение встречи участники детально обсудили механизмы финансового контроля и экспертной оценки. Было заявлено о намерении и дальше повышать стандарты оказания медицинской помощи в Северной столице.