Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»

В 2025 году в медицинские учреждения Санкт-Петербурга поступит значительное количество новых автомобилей скорой медицинской помощи — всего 100 единиц. Эти автомобили будут распределены между городскими поликлиниками и Городской станцией скорой медицинской помощи, что, безусловно, положительно скажется на качестве оказания экстренной медицинской помощи жителям города. Все новые машины произведены в России, что подчеркивает важность отечественного производства в сфере здравоохранения.

Процесс создания этих автомобилей начинается на заводе в Елабуге, где изготавливаются базовые автофургоны. Затем эти фургоны направляются в Ульяновск, где они проходят переоборудование, превращаясь в специализированные автомобили скорой помощи. После этого, в Санкт-Петербурге, осуществляется дооснащение и комплектация автомобилей необходимым медицинским оборудованием, таким как носилки, дефибрилляторы и другие важные устройства, которые позволяют проводить экстренные медицинские процедуры на месте.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что обновление автопарка «Скорой помощи» является частью широкой программы, направленной на улучшение здоровья и качества жизни петербуржцев. Он отметил: «Город продолжает масштабное обновление машин «Скорой помощи» в рамках нашего приоритета «Здоровье петербуржцев». За 2025-2026 годы мы планируем приобрести более 300 автомобилей. Мы последовательно делаем систему здравоохранения более доступной и эффективной, ориентируем ее на нужды людей, обеспечиваем всем необходимым для комфортной жизни в мегаполисе XXI века. Покупка новых автомобилей для «Скорой» – это инвестиции в здоровье и благополучие петербуржцев».

На данный момент в городские поликлиники уже поступило 64 автомобиля типа «1», которые укомплектованы специальным оборудованием для перемещения пациентов. Эти машины уже введены в эксплуатацию и активно используются для оказания первой медицинской помощи. Кроме того, до 15 ноября ожидается поступление 36 автомобилей типа «3», которые будут оснащены для проведения реанимационных мероприятий, включая искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и предоставление неотложной медицинской помощи в экстренных ситуациях.

В последние годы Санкт-Петербург демонстрирует высокие темпы обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи. Город целенаправленно заменяет санитарный транспорт, который отработал более пяти лет, на новые, современные машины. За последние четыре года служба «Скорой помощи» была пополнена более чем 400 новыми автомобилями, что свидетельствует о серьезном подходе города к модернизации системы здравоохранения.

Таким образом, обновление автопарка скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге — это не просто замена старых машин на новые, но и шаг к созданию более эффективной и доступной системы здравоохранения. Это важный аспект, который позволит улучшить качество медицинских услуг и обеспечить безопасность и здоровье петербуржцев в экстренных ситуациях.