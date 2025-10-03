ента новостей

14:37
Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»
11:05
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
11:02
На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами
09:23
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»

Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
По приоритетному проекту «Здоровье петербуржцев» город получит до конца года 100 новых автомобилей «Скорой помощи»

В 2025 году в медицинские учреждения Санкт-Петербурга поступит значительное количество новых автомобилей скорой медицинской помощи — всего 100 единиц. Эти автомобили будут распределены между городскими поликлиниками и Городской станцией скорой медицинской помощи, что, безусловно, положительно скажется на качестве оказания экстренной медицинской помощи жителям города. Все новые машины произведены в России, что подчеркивает важность отечественного производства в сфере здравоохранения.

Процесс создания этих автомобилей начинается на заводе в Елабуге, где изготавливаются базовые автофургоны. Затем эти фургоны направляются в Ульяновск, где они проходят переоборудование, превращаясь в специализированные автомобили скорой помощи. После этого, в Санкт-Петербурге, осуществляется дооснащение и комплектация автомобилей необходимым медицинским оборудованием, таким как носилки, дефибрилляторы и другие важные устройства, которые позволяют проводить экстренные медицинские процедуры на месте.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что обновление автопарка «Скорой помощи» является частью широкой программы, направленной на улучшение здоровья и качества жизни петербуржцев. Он отметил: «Город продолжает масштабное обновление машин «Скорой помощи» в рамках нашего приоритета «Здоровье петербуржцев». За 2025-2026 годы мы планируем приобрести более 300 автомобилей. Мы последовательно делаем систему здравоохранения более доступной и эффективной, ориентируем ее на нужды людей, обеспечиваем всем необходимым для комфортной жизни в мегаполисе XXI века. Покупка новых автомобилей для «Скорой» – это инвестиции в здоровье и благополучие петербуржцев».

На данный момент в городские поликлиники уже поступило 64 автомобиля типа «1», которые укомплектованы специальным оборудованием для перемещения пациентов. Эти машины уже введены в эксплуатацию и активно используются для оказания первой медицинской помощи. Кроме того, до 15 ноября ожидается поступление 36 автомобилей типа «3», которые будут оснащены для проведения реанимационных мероприятий, включая искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и предоставление неотложной медицинской помощи в экстренных ситуациях.

В последние годы Санкт-Петербург демонстрирует высокие темпы обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи. Город целенаправленно заменяет санитарный транспорт, который отработал более пяти лет, на новые, современные машины. За последние четыре года служба «Скорой помощи» была пополнена более чем 400 новыми автомобилями, что свидетельствует о серьезном подходе города к модернизации системы здравоохранения.

Таким образом, обновление автопарка скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге — это не просто замена старых машин на новые, но и шаг к созданию более эффективной и доступной системы здравоохранения. Это важный аспект, который позволит улучшить качество медицинских услуг и обеспечить безопасность и здоровье петербуржцев в экстренных ситуациях.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-11-2022, 15:46
В Петербурге автопарк скорой помощи пополнится новыми автомобилями
21-02-2025, 10:13
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
25-02-2025, 10:20
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
11-07-2013, 13:39
Смольный закупил новые автомобили для «скорой помощи»
17-09-2016, 10:53
Новые машины скорой помощи
28-04-2023, 13:31
Работник скорой помощи – это профессия мужественных и милосердных людей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:23
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
1-10-2025, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
30-09-2025, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
29-09-2025, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Наверх