Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
69 петербургских компаний присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» с начала года

В Санкт-Петербурге активно реализуется федеральный проект под названием «Производительность труда», который нацелен на создание благоприятных условий для повышения производительности труда и внедрения принципов бережливого управления и производства в ключевых несырьевых секторах экономики. С момента старта проекта в 2019 году более 380 предприятий из Петербурга уже прошли процесс «перезагрузки» своих производственных процессов, что свидетельствует о высоком интересе к данной инициативе. В текущем году к проекту присоединились 69 новых компаний, что подтверждает его актуальность и значимость для местного бизнеса.

Участие в проекте предоставляет предприятиям возможность получить комплексный производственный консалтинг. Эксперты, работающие в рамках проекта, совместно с сотрудниками компаний проводят тщательный анализ производственных процессов. Они исследуют, где именно теряется время, какие действия являются избыточными, и каким образом можно сделать работу более простой и эффективной. Эта помощь оказывается абсолютно бесплатно, что позволяет предприятиям выявлять точки роста, оптимизировать свои процессы и обучать сотрудников новым подходам и методам работы.

По словам Валерия Москаленко, вице-губернатора Санкт-Петербурга и руководителя Администрации Губернатора, результаты участия в проекте впечатляют. В среднем, участники проекта смогли снизить время выполнения улучшаемых процессов на 30%, в то время как выработка увеличилась на 42%. Также стоит отметить, что доля незавершенного производства сократилась до 35%, что является значительным достижением для многих компаний.

В Санкт-Петербурге оператором данного федерального проекта выступает Региональный центр компетенций, который обеспечивает координацию и поддержку участников. Одним из основных критериев для участия в проекте является выручка предприятия, которая должна составлять не менее 400 миллионов рублей за предыдущий или текущий год. Для компаний, работающих в туристической отрасли, этот порог установлен на уровне 180 миллионов рублей. Это условие позволяет сосредоточиться на тех предприятиях, которые имеют достаточный объем работы и потенциал для роста, что в свою очередь способствует улучшению общей экономической ситуации в регионе.

