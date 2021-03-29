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Питерец.ру » Общество » В СПбГМТУ открыта Фабрика процессов

В СПбГМТУ открыта Фабрика процессов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете торжественно открыта «Фабрика процессов»

В понедельник, 29 марта в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете торжественно открыта «Фабрика процессов». В церемонии открытия приняли участие директор Департамента развития производственной системы ОСК Владимир Катышев и проректор СПбГМТУ по образовательной деятельности Елена Счисляева.

Проект реализуется совместными усилиями СПбГМТУ и Департамента развития Производственной системы Группы компаний АО «ОСК» при активном участии предприятий судостроительной промышленности, в первую очередь, АО «Адмиралтейские верфи» и ЦКБ МТ «Рубин».

Финансирование проекта осуществляется за счет предприятий ОСК, а учить предполагается все категории: «от школьника до директора», поскольку в проекте задействованы и подшефные школы Объединенной судостроительной корпорации.

Обучение сотрудников предприятий инструментам и методам бережливого производства, адаптированным под отраслевые особенности судостроительной промышленности наряду с повышением производительности труда и является главной целью программы занятий и тренингов.

Заказчиками Корабелки выступают предприятия Группы компаний АО «ОСК». Занятия будут осуществляться в ежедневном режиме. В структуре СПбГМТУ проходят специальную подготовку до 30 бизнес-тренеров. Портфель заказов от предприятий на обучение в рамках проекта «Фабрика процессов» уже сформирован на ближайшую перспективу. Организаторы подчеркивают, что уже в 2021 году обучение в стенах СПбГМТУ пройдут от 2 до 3 тысяч человек. В дальнейшем ежегодная пропускная способность фабрики достигнет 3,5 тысяч обучающихся в год. В настоящее время очереди на обучение ждут предприятия Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Астрахани, Северодвинска, Калининграда, Владивостока, Находки, других городов и регионов.

Справка:

Фабрика процессов - учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получат опыт применения инструментов бережливого производства, а также поймут, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства.

Компании, принимающие участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» зачастую сталкиваются с проблемой, как ввести культуру непрерывных улучшений среди рядовых сотрудников предприятия.

Корабелка выбрана как вуз, обладающий профессорско-преподавательским составом высшей квалификации в судостроительной отрасли для лидирования в организации «Фабрики процессов».

Бережливым производством называют систему принципов управления предприятием, сфокусированную на устранении разных видов производственных потерь. Она направлена на вовлечение каждого сотрудника в процесс непрерывных улучшений, ориентацию на клиента.

Конкретными результатами внедрения инструментов бережливого производства являются:

  • снижение времени протекания процесса;
  • повышение загрузки персонала;
  • сокращение запасов;
  • уменьшение объема партий;
  • снижение дистанций и времени транспортировки;
  • повышение загрузки оборудования, и др.

Практическое использование инструментов и полученных знаний после обучения на «Фабрике процессов» позволит предприятиям оптимизировать Производственную Систему и существенно повысить производительность труда, а также повысить эффективность основных производственных процессов, сократить затраты, повысить качество выпускаемой продукции и т.д.

Источник: СПбГМТУ
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