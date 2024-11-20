СПб в лидерах по первоначальному взносу по ипотеке

Проблема ипотечного кредитования возникла на фоне повышения процентных ставок. Логично, что в таких условиях желающих приобрести жилье в кредит стало меньше. Однако ипотека все равно остается актуальной, поэтому возникает вопрос касательно первоначального взноса.

«Питерец.ру» отмечает, что размер такого взноса зависит от ипотечного программы, площади жилья и региона. Самые высокие ставки действуют в Москве и Северной столице. Для «двушки» площадью 50-55 кв. м. они в среднем составляют 17,4 млн. руб. и 12,3 млн. руб. При этом на Южном Урале для первоначального взноса понадобится в районе 2,8 млн. руб.

Примечательно, что банки серьезно повысили процент этого взноса. Сегодня заемщикам приходится сразу платить до 50% стоимости жилья.