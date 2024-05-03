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Питерец.ру » Экономика » Ипотечное кредитование снижается – чем это обернется?

Ипотечное кредитование снижается – чем это обернется?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
neva.today
Рынок ипотечного кредитования продолжает снижаться – к каким изменениям это может привести?

«Питерец.ру» отмечает, что, согласно статистике, рынок ипотечного кредитования демонстрирует стабильное снижение. Причем это характерно как для страны, так и Петербурга.

Если данная тенденция сохранится, то окажет влияние на рынок жилищного строительства – количество реализуемых в этой сфере проектов начнет уменьшаться. Также вырастут арендные ставки.

Однако причин для падения стоимости жилья нет никаких. Это обусловлено высокими ставками по ипотеке. Например, в 2024 году приобрести жилье в ипотеку в Петербурге можно по ставке 16-17%.

Логично, что желающих купить квартиру на таких условиях становится меньше, чем раньше – когда ипотечные ставки были ниже. При этом снижение не наблюдается в сегменте комнат – они гораздо дешевле квартир, поэтому люди покупают их в ипотеку даже под высокие проценты.

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