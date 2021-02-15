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Питерец.ру » Экономика » Единый портал предпринимателей Петербурга признан одним из лучших в России

Единый портал предпринимателей Петербурга признан одним из лучших в России

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
Единый портал предпринимателей Санкт‑Петербурга признан одним из лучших в России

Единый портал предпринимателей Санкт‑Петербурга вошел в шорт-лист лучших web-сайтов для бизнеса в России и занял второе место в номинации «Городской портал для предпринимателей»  ключевого конкурса Рунета – «Золотой сайт», обойдя проекты «Мой бизнес – НАО» и «Портал производителей РФ». Первое место получил  «Портал поставщиков» Правительства Москвы.

Жюри конкурса «Золотой сайт» высоко оценило новый функционал портала CRPP.ru, созданный для объединения полезных сервисов и информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Санкт‑Петербурге. Единый портал предпринимателей Санкт‑Петербурга в период пандемии стал основным цифровым каналом коммуникации города, собравшим наиболее полную законодательную и информационную базу, касающуюся работы бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Центр развития и поддержки предпринимательства, подведомственный Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле, первым в России реализовал систему QR-кодов для безопасного ведения бизнеса через функционал Личного кабинета на портале crpp.ru. Все компании, работающие на территории Санкт‑Петербурга, в соответствии с постановлением Правительства Санкт‑Петербурга №121 от 13.03.2020 должны утвердить и соблюдать стандарты безопасной деятельности. Это подтверждается получением специального QR-кода в Личном кабинете предпринимателя на портале.

Кроме того, в Личном кабинете и на сайте crpp.ru предприниматели могут:

• Подать уведомление на получение QR-кода на возобновление/продолжение деятельности (число выданных QR-кодов за май-декабрь 2020: 117 000+).

• Подать уведомление на получение QR-кода Safe Travels SPb (для сферы туризма);

• Определить по ИНН, какие меры поддержки (региональные и федеральные) распространяются на организацию;

• Подать заявку на включение в перечень системообразующих организаций; 

• Подать заявку на согласование мероприятия с количеством участников более 50 человек;

• Записаться на консультацию для бизнеса или на образовательные мероприятия Центра;

• Подать заявку на выдачу льготных кредитов; 

• Воспользоваться другими полезными сервисами для предпринимателей. 

В 2020 году Яндекс на регулярной основе размещал на главной странице поисковика в Санкт‑Петербурге актуальную информацию с портала crpp.ru. Просмотры портала crpp.ru за 2020 год (Яндекс.Метрика) составили более 12,7 млн. Обработано более 550 000 обращений по вопросам ведения бизнеса в период пандемии, из них более 60% получено через сервисы сайта. Сейчас на портале зарегистрировано более 103 000 личных кабинетов.

Источник: Администрация Петербурга
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