Сколько людей в бизнесе?

Сектор малого и среднего бизнеса – один из важнейших сегментов рынка. По словам губернатора Беглова, в этой сфере задействовано более 1,3 млн. петербуржцев. Это 45% от числа трудового населения Северной столицы.

Об этом глава города заявил на заседании правительства Петербурга. Беглов также подчеркнул, что объем закупок у представителей некрупного бизнеса в 2020 году превысил 158 млрд. руб. Это 40% от общего числа закупок в городе.

Также градоначальник напомнил о мерах поддержки, которые были предприняты в период пандемии. В результате бизнес получил 21 млрд. руб. Это позволило решить некоторые насущные проблемы. Сюда входит снижение уровня безработицы, поддержка пострадавших организаций и прочее.