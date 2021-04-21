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Питерец.ру » Экономика » Сколько людей в бизнесе?

Сколько людей в бизнесе?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава Петербурга назвал, сколько горожан задействовано в бизнесе

Сектор малого и среднего бизнеса – один из важнейших сегментов рынка. По словам губернатора Беглова, в этой сфере задействовано более 1,3 млн. петербуржцев. Это 45% от числа трудового населения Северной столицы.

Об этом глава города заявил на заседании правительства Петербурга. Беглов также подчеркнул, что объем закупок у представителей некрупного бизнеса в 2020 году превысил 158 млрд. руб. Это 40% от общего числа закупок в городе.

Также градоначальник напомнил о мерах поддержки, которые были предприняты в период пандемии. В результате бизнес получил 21 млрд. руб. Это позволило решить некоторые насущные проблемы. Сюда входит снижение уровня безработицы, поддержка пострадавших организаций и прочее.

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