Маркептлейсы создадут свою ассоциацию

Е-com продавцы в лице Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет» и Avito решили создать Ассоциацию цифровых платформ.

Одной из главных целей создания ассоциации является не только представление интересов ее участников, но и разработка оптимального регулирования платформенной занятости и налогообложения. В настоящее время регистрация уставных документов ассоциации находится в процессе завершения в Минюсте, и ожидается, что она будет завершена к концу текущего года.

Председателем ассоциации будет Андрей Шаронов, глава национального альянса ESG, а генеральным директором – Юрий Богданов, исполнительный директор экспертных советов при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

По словам Андрея Шаронова, доля платформенной экономики в мире стремительно растет, поэтому компании, которые вступают в ассоциацию, могут быть ориентиром для развития устойчивого бизнеса.

"Цель создаваемой организации состоит в развитии цифровых платформ и платформенной экономики с особым вниманием к регулированию платформенной занятости и налогообложению. Я верю, что у платформ есть большое будущее", - добавил Шаронов.

За прошлый год возникли события, которые вызвали необходимость регулирования подобных платформ, отметил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Речь идет о конфликте между продавцами на платформах и самих маркетплейсами, который приходилось решать, в том числе, через Госдуму. В настоящее время продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов находятся в не самом оптимальном положении. На них ложится значительная часть издержек, например, скидки для потребителей, а также логистика. Поэтому вопрос выработки нового подхода, ориентированного на учет интересов всех участников взаимодействия, давно находится в центре внимания. Напомню, что еще осенью в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает установить новые правила регулирования работы маркетплейсов", - рассказал депутат.

Создание отдельной ассоциации в данном случае является положительной тенденцией, считает Антон Немкин.

"Участники рынка должны быть вовлечены в процесс обсуждения регулирования и выступать с единым мнением. В настоящее время электронная коммерция демонстрирует невиданные темпы развития, и компании становятся не только платформами для продажи товаров, но и полноценными IT-компаниями, расширяя свои услуги. Значимость маркетплейсов в IT-секторе значительно возросла, что также подтверждает необходимость создания специализированной ассоциации", - заключил парламентарий.